Camer.be
Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais
CAMEROUN :: SOCIETE

Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais :: CAMEROON

Le récit publié par Me Ali Bah Oumar, avocat au barreau du Cameroun, fait l’effet d’un électrochoc. L’incident qu’il relate, survenu ce 11 janvier 2026 dans une brigade de gendarmerie de Maroua, dépasse le simple fait divers pour toucher aux fondements de la justice camerounaise. Il dénonce une interpellation abusive de son client, réalisée sans mandat, puis des menaces de détention arbitraire proférées à son encontre pour avoir voulu exercer son rôle de défense.

La scène décrite est glaçante. Alors que l’avocat tentait de rappeler les principes élémentaires du droit, le commandant de brigade lui aurait rétorqué que « la place de l’avocat est au parquet et non dans les unités de gendarmerie ». Cette méconnaissance du statut de l’avocat, auxiliaire de justice indispensable à toutes les phases de la procédure, a été suivie d’une intimidation directe : la menace de l’enfermer s’il persistait. Cet épisode localisé à Maroua pose une question nationale : jusqu’où peut aller l’entrave au travail de la défense ?

Si les circonstances précises de ce cas à Maroua demandent à être vérifiées, la Commission africaine des droits de l’homme s’alarme d’une tendance régionale inquiétante. Dans un récent rapport, elle note une « recrudescence alarmante des violations des droits des avocats » sur le continent, notamment des actes d’intimidation et des arrestations arbitraires visant ceux qui défendent des dossiers sensibles . Ces pressions constituent une menace directe contre l’accès à la justice et les fondements de l’État de droit .

L’affaire de Maroua, résolue par l’intervention d’un supérieur hiérarchique respectueux de la loi, montre que des garde-fous existent au sein des institutions camerounaises. Elle rappelle aussi, de manière crue, la vulnérabilité des garants des libertés. L’avocat n’est pas un adversaire des forces de l’ordre ; il est un partenaire essentiel pour une justice équitable et légitime. Son intimidation, où qu’elle se produise, affaiblit la confiance de tous les citoyens dans le système.

Ce témoignage provenant de Maroua doit-il être considéré comme un incident isolé ou comme le signal d’une dérive plus préoccupante pour les droits de la défense au Cameroun ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Maroua #EtatDeDroit #DroitsAvocats #Justice

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais
Autoroute Yaoundé-Douala : un serpent de mer bureaucratique en plein 2026
L'honnêteté punie : L'immigrant qui rendit 8 250€ et fut expulsé d'Espagne
Tronçon Bertoua-Deng Deng-Lom Pangar : un parcours de combattant pour les usagers
CAN 2025 : le Maroc rugit, écrase le Cameroun (2-0) et vise la finale
Décès de Nelly Chatue-Diop, figure camerounaise de la fintech mondiale
Émeute évitée au Tribunal Militaire : familles prêtes à suivre leurs enfants en prison
Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis
André Blaise Essama incarcéré sans chef d’accusation depuis novembre 2025
Kidnapping du maire d'Eyumodjock : le BIR lance une traque dans le Sud-Ouest
Accident à Douala : un bus Socatur s'encastre dans des commerces à BP Cité
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:20
Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais

Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais
01:30
Mali : le marabout des Aigles arrêté, entre espoirs déçus et symbolique

Mali : le marabout des Aigles arrêté, entre espoirs déçus et symbolique
01:00
Une requête inédite pour la destitution de Paul Biya déposée

Une requête inédite pour la destitution de Paul Biya déposée
00:02
MRC de retour : Kamto vise la majorité aux élections locales 2026

MRC de retour : Kamto vise la majorité aux élections locales 2026
02:40
Autoroute Yaoundé-Douala : un serpent de mer bureaucratique en plein 2026

Autoroute Yaoundé-Douala : un serpent de mer bureaucratique en plein 2026

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo