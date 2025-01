Mgr Jean Mbarga évoque son échange avec le Chef de l’État camerounais pour la croissance du pays :: CAMEROON

Lors de la cérémonie de présentation des vœux au Chef de l’État camerounais ce 10 janvier 2025, Mgr Jean Mbarga, Archevêque Métropolitain de Yaoundé, a partagé un message fort et inspirant. Il a révélé avoir eu l’auguste honneur de s’entretenir avec le président, décrivant leur conversation comme un moment marqué par des paroles empreintes de sagesse, de confiance et d’espoir pour l’avenir du Cameroun.

Un dialogue constructif

Mgr Jean Mbarga a souligné que le Chef de l’État a exprimé sa vision d’un pays uni, où chaque citoyen joue un rôle essentiel dans la construction de la nation. « J’ai entendu de sa bouche les paroles d’un père qui compte sur ses enfants, d’un Chef de l’État qui compte sur ses citoyens, et d’un croyant qui compte sur les religions pour mener à bien la croissance de notre pays dans la plus grande sérénité, maturité, responsabilité et surtout dans la paix », a déclaré l’Archevêque.

Ces propos mettent en lumière l’importance accordée par le président à la collaboration entre l’État, les citoyens et les institutions religieuses pour assurer le développement du Cameroun. Mgr Mbarga a salué cette approche inclusive, qui valorise le rôle des religions dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

La paix, pilier du développement

L’Archevêque a insisté sur la nécessité de préserver la paix comme fondement essentiel pour la croissance économique et sociale du pays. Il a appelé les Camerounais à faire preuve de maturité et de responsabilité dans leurs actions, en soutenant les initiatives visant à renforcer la stabilité et l’unité nationale.

Selon lui, les paroles du Chef de l’État reflètent une profonde conviction : la réussite du Cameroun dépend de l’engagement collectif de tous ses enfants, qu’ils soient citoyens, leaders religieux ou acteurs politiques.

Un message d’espoir

Le témoignage de Mgr Jean Mbarga a été accueilli avec enthousiasme par les participants à la cérémonie. Son discours a rappelé l’importance du dialogue et de la collaboration entre les différentes composantes de la société camerounaise. Il a également réaffirmé le rôle crucial des leaders religieux dans la promotion des valeurs de paix, de justice et de solidarité.

En conclusion, cet échange entre le Chef de l’État et l’Archevêque Métropolitain de Yaoundé symbolise une volonté commune de construire un avenir meilleur pour le Cameroun. Un avenir où la sérénité, la maturité et la responsabilité guideront chaque étape du développement national.