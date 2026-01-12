CAMEROUN :: Port autonome de Kribi : L'OPA jauge la profondeur des pratiques anormales :: CAMEROON

Le port autonome de Kribi, sujet de la présentation du rapport sur les pratiques anormales par l'Observatoire des Pratiques Anormales ( OPA). L'infrastructure portuaire du département de l'Océan dans la région du Sud Cameroun, emboîte ainsi le pas au port autonome de Douala, ainsi qu'aux corridors Douala-Ndjaména et Douala-Bangui, impliquant le Cameroun, le Tchad et la République Centrafricaine. L'’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) jette l’ancre au port autonome de Kribi. Porté par l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée ( ISSEA), et financé par l’Union européenne, l'OPA a mené une enquête sur le fonctionnement de la plateforme portuaire, avec un accent particulier sur le transit de cargaison.

Présentée en décembre 2025, l’enquête, fait-on savoir, a pour but d’améliorer la compétitivité de cette jeune plateforme portuaire, mise en service il y a seulement neuf ans. Il ne s'agit donc pas pour l'OPA, de jetter l'anathème sur le port autonome de Kribi, mais de l'inciter à plus de rigueur dans la lutte contre les pratiques anormales, en vue d'améliorer ses performances.

Une visée clairement déclinée par le Professeur NGONTHE, chef de projet adjoint de l’Observatoire des Pratiques anormales. « En améliorant, en réduisant le temps mis pour une cargaison en transit, en réduisant les coûts, en facilitant toutes les procédures pour que le délai des coûts soit réduit, le port devient compétitif et les pays comme le Tchad et la RCA ne vont plus rechercher à aller ailleurs pour importer leurs marchandises. Et ça permet, même au Cameroun, d’assurer sa compétitivité, d’améliorer celle de l’économie d’une manière générale et de réduire le coût de certaines productions », a-t-il expliqué.

Pendant trois semaines, les émissaires de l’OPA ont parcouru toutes les étapes du circuit de la cargaison au Port de Kribi. La méthodologie élaborée plusieurs semaines avant la descente sur le terrain, leur a servi de boussole. Toutefois, selon l'OPA, la publication des résultats est prévue au cours de ce mois de janvier 2026.

« Nous sommes dans le processus d’analyse des résultats. Il se devait de changer les premiers résultats avec les responsables du port autonome de Kribi , pour partager ou se poser certains problèmes qui ont été soulevés », a souligné le Prof. NGONTHE. Et de poursuivre : « nous préparons un atelier auquel prendront part les responsables ainsi que les commissionnaires agréés en douane, les transporteurs etc., pour partager lesdits résultats et formuler des recommandations pertinentes à l’attention des décideurs, des partenaires de la CEMAC qui doit assurer cette compétitivité de notre sous-région. »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp