CAMEROUN :: SUPERGOOAL MISSIONS : un nouveau défi à relever sur Supergooal :: CAMEROON

Supergooal franchit une nouvelle étape dans l’innovation des paris en ligne avec le lancement des SUPERGOOAL MISSIONS, un programme dynamique pensé pour transformer chaque mise en opportunité de gains, de points cumulables et de récompenses exclusives.

Désormais, la bataille est ouverte : tous les parieurs peuvent se mesurer, progresser et gravir les échelons pour devenir les meilleurs, tout en profitant d’une expérience de jeu enrichie.

SUPERGOOAL MISSIONS : plus qu’un jeu, une vraie compétition

Avec SUPERGOOAL MISSIONS, Supergooal introduit une nouvelle façon de jouer. Il ne s’agit plus seulement de parier, mais de :

Remporter des lots attractifs

Cumuler des points à chaque étape

Utiliser ces points pour parier dans le sport

Se hisser au sommet du classement

Cette initiative confirme la volonté du leader des paris sportifs de récompenser la fidélité, l’engagement et la performance de ses joueurs.

Une opportunité à saisir pour booster ses chances

Comme le dit l’adage, ne rien faire est mieux que d’être occupé à ne rien faire.

Avec Supergooal, la chance est littéralement à votre portée.

MISSIONS offre à chaque joueur une opportunité concrète d’améliorer ses gains, simplement en jouant aux jeux disponibles sur la plateforme.

Des jeux de casino vedettes au cœur des MISSIONS

En participant aux MISSIONS, vous accédez à des jeux de casino soigneusement sélectionnés, reconnus pour leur dynamisme et leur potentiel de gains :

Chaque session de jeu devient une nouvelle expérience, vous permettant de gagner des points bonus supplémentaires tout en profitant d’un divertissement de qualité.

Des objectifs spécifiques pour des points instantanés

Le principe est simple et motivant :

Vous accomplissez des objectifs précis

Vous recevez des points instantanément crédités sur votre compte

sur votre compte Vous cumulez des points à chaque étape

Vous progressez dans les niveaux MISSIONS

Plus vous jouez intelligemment, plus vous maximisez vos récompenses.

Des niveaux clairs, des récompenses progressives

Le programme MISSIONS est structuré autour de trois niveaux, chacun offrant un potentiel de points croissant :

BRONZE

Jusqu’à 65 000 points

ARGENT

De 65 001 à 165 000 points

OR

De 165 001 points jusqu’à l’infini ♾️

Plus votre niveau est élevé, plus votre statut et vos avantages augmentent.

Les principaux cadeaux

Échange les points engrangés contre les cadeaux suivants

TV 50",

PS5,

iPhone 15,

Airfryer

Des bonus et des avantages exclusifs

Anniversaire du compte : 50 points offerts

: Les points cumulés peuvent être utilisés pour :

acheter des bonus au Casino



activer des bonus pour les paris sportifs

SUPERGOOAL MISSIONS devient ainsi un véritable levier stratégique pour optimiser vos mises et votre expérience globale sur Supergooal.

Pourquoi SUPERGOOAL MISSIONS fait la différence ?

✔️ Un système de points simple et motivant

✔️ Des jeux populaires et performants

✔️ Des récompenses réservées aux meilleurs

✔️ Une progression claire et compétitive

✔️ Une plateforme fiable et leader du marché

Avec SUPERGOOAL MISSIONS, Supergooal déroule le tapis rouge aux joueurs les plus engagés.

Relevez le défi dès maintenant

Cumulez des points, remportez des lots, achetez des bonus et imposez-vous comme le premier partout. Chaque mise compte. Chaque objectif vous rapproche du sommet.

