Camer.be
SUPERGOOAL MISSIONS : un nouveau défi à relever sur Supergooal
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: SUPERGOOAL MISSIONS : un nouveau défi à relever sur Supergooal :: CAMEROON

Supergooal franchit une nouvelle étape dans l’innovation des paris en ligne avec le lancement des SUPERGOOAL MISSIONS, un programme dynamique pensé pour transformer chaque mise en opportunité de gains, de points cumulables et de récompenses exclusives.

Désormais, la bataille est ouverte : tous les parieurs peuvent se mesurer, progresser et gravir les échelons pour devenir les meilleurs, tout en profitant d’une expérience de jeu enrichie.

SUPERGOOAL MISSIONS : plus qu’un jeu, une vraie compétition

Avec SUPERGOOAL MISSIONS, Supergooal introduit une nouvelle façon de jouer. Il ne s’agit plus seulement de parier, mais de :

  • Remporter des lots attractifs
  • Cumuler des points à chaque étape
  • Utiliser ces points pour parier dans le sport
  • Se hisser au sommet du classement

Cette initiative confirme la volonté du leader des paris sportifs de récompenser la fidélité, l’engagement et la performance de ses joueurs.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

Une opportunité à saisir pour booster ses chances

Comme le dit l’adage, ne rien faire est mieux que d’être occupé à ne rien faire.
Avec Supergooal, la chance est littéralement à votre portée.

MISSIONS offre à chaque joueur une opportunité concrète d’améliorer ses gains, simplement en jouant aux jeux disponibles sur la plateforme.

Des jeux de casino vedettes au cœur des MISSIONS

En participant aux MISSIONS, vous accédez à des jeux de casino soigneusement sélectionnés, reconnus pour leur dynamisme et leur potentiel de gains :

Chaque session de jeu devient une nouvelle expérience, vous permettant de gagner des points bonus supplémentaires tout en profitant d’un divertissement de qualité.

Des objectifs spécifiques pour des points instantanés

Le principe est simple et motivant :

  • Vous accomplissez des objectifs précis
  • Vous recevez des points instantanément crédités sur votre compte
  • Vous cumulez des points à chaque étape
  • Vous progressez dans les niveaux MISSIONS

Plus vous jouez intelligemment, plus vous maximisez vos récompenses.

Des niveaux clairs, des récompenses progressives

Le programme MISSIONS est structuré autour de trois niveaux, chacun offrant un potentiel de points croissant :

BRONZE
Jusqu’à 65 000 points

ARGENT
De 65 001 à 165 000 points

OR
De 165 001 points jusqu’à l’infini ♾️

Plus votre niveau est élevé, plus votre statut et vos avantages augmentent.

Les principaux cadeaux

Échange les points engrangés contre les cadeaux suivants

  • TV 50",
  • PS5,
  • iPhone 15,
  • Airfryer

Des bonus et des avantages exclusifs

  • Anniversaire du compte : 50 points offerts
  • Les points cumulés peuvent être utilisés pour :
    • acheter des bonus au Casino
    • activer des bonus pour les paris sportifs

SUPERGOOAL MISSIONS devient ainsi un véritable levier stratégique pour optimiser vos mises et votre expérience globale sur Supergooal.

Pourquoi SUPERGOOAL MISSIONS fait la différence ?

✔️ Un système de points simple et motivant

✔️ Des jeux populaires et performants

✔️ Des récompenses réservées aux meilleurs

✔️ Une progression claire et compétitive

✔️ Une plateforme fiable et leader du marché

Avec SUPERGOOAL MISSIONS, Supergooal déroule le tapis rouge aux joueurs les plus engagés.

Relevez le défi dès maintenant

Cumulez des points, remportez des lots, achetez des bonus et imposez-vous comme le premier partout. Chaque mise compte. Chaque objectif vous rapproche du sommet.

Mots-clés : Supergooal, SUPERGOOAL MISSIONS, inscription Supergooal, paris sportifs Afrique, casino en ligne Supergooal, points bonus casino, WIN & GO, SUPER HELI, machines à sous Expanse, GATE OF OLIMPIA, programme de fidélité paris sportifs.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Affaire Martinez Zogo : l’ex‑DGRE victime d’une opération clandestine ?
Série : les 25 visages qui ont marqué l’Ouest en 2025
Port autonome de Kribi : L'OPA jauge la profondeur des pratiques anormales
Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais
Autoroute Yaoundé-Douala : un serpent de mer bureaucratique en plein 2026
L'honnêteté punie : L'immigrant qui rendit 8 250€ et fut expulsé d'Espagne
Tronçon Bertoua-Deng Deng-Lom Pangar : un parcours de combattant pour les usagers
SUPERGOOAL MISSIONS : un nouveau défi à relever sur Supergooal
CAN 2025 : le Maroc rugit, écrase le Cameroun (2-0) et vise la finale
Décès de Nelly Chatue-Diop, figure camerounaise de la fintech mondiale
Émeute évitée au Tribunal Militaire : familles prêtes à suivre leurs enfants en prison
Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:10
Affaire Martinez Zogo : l’ex‑DGRE victime d’une opération clandestine ?

Affaire Martinez Zogo : l’ex‑DGRE victime d’une opération clandestine ?
10:39
Gouvernement fantôme : douze jours de suspense après la promesse de Biya

Gouvernement fantôme : douze jours de suspense après la promesse de Biya
09:31
Série : les 25 visages qui ont marqué l’Ouest en 2025

Série : les 25 visages qui ont marqué l’Ouest en 2025
08:22
Can 2025: Le point sur la blessure de Tchamadeu, les Lions indomptables rentrent au pays

Can 2025: Le point sur la blessure de Tchamadeu, les Lions indomptables rentrent au pays
07:23
Port autonome de Kribi : L'OPA jauge la profondeur des pratiques anormales

Port autonome de Kribi : L'OPA jauge la profondeur des pratiques anormales

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo