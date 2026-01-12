Camer.be
MRC de retour : Kamto vise la majorité aux élections locales 2026
CAMEROUN :: POLITIQUE

MRC de retour : Kamto vise la majorité aux élections locales 2026

Après cinq ans de retrait, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) fait son grand retour dans l’arène électorale. Le parti, désormais recentré autour de son leader charismatique Maurice Kamto, réélu à la tête de la formation en décembre 2025, a officiellement annoncé sa participation aux prochains scrutins locaux. L’objectif est sans ambiguïté : rompre avec la stratégie de boycott de 2020 qui l’avait privé de toute représentation, et conquérir une majorité de mairies et de sièges à l’Assemblée Nationale.

Ce retour marque un tournant doctrinal majeur. Le MRC entend désormais traduire sa forte mobilisation sur le terrain et les réseaux sociaux en pouvoir de gestion concret. Son ambition est de présenter des listes dans toutes les régions du pays, affirmant ainsi sa volonté d’incarner une alternative nationale et transversale. La récente création de l’Alliance Politique pour le Changement (APC) vise précisément à élargir cette base, en fédérant les déçus du système et en mobilisant l’électorat jeune.

Pour autant, la route vers les urnes s’annonce semée d’embûches. Le parti devra composer avec une machine administrative souvent perçue comme favorable au pouvoir en place, notamment lors des dépôts de candidatures. La question de l’unité de l’opposition, et de possibles coalitions avec d’autres forces, sera également cruciale pour éviter un éparpillement des voix. Enfin, le MRC a d’ores et déjà insisté sur la nécessité d’une surveillance accrue des bureaux de vote pour garantir la transparence des élections locales 2026.

Annoncer vouloir « remporter la majorité » relève-t-il du réalisme ou d’une stratégie de galvanisation des troupes ? Ce discours volontariste vise sans nul doute à redonner un cap après une période complexe, marquée par l’échec de la candidature présidentielle de Kamto. Il s’agit pour le MRC de réaffirmer avec force son statut de principal parti d’opposition et sa capacité à proposer une alternative crédible. La conquête du terrain municipal sera le premier test de cette nouvelle ambition.

L'actualité en vidéo