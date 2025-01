Le DG des Douanes camerounaises accusé de tribalisme : colère parmi les hauts cadres :: CAMEROON

Une vive polémique secoue actuellement la Douane camerounaise. Le Directeur Général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga, est accusé de tribalisme par plusieurs hauts cadres de l’administration. Ces accusations, qui circulent depuis quelques semaines, reprochent à M. Nuvaga de favoriser les ressortissants anglophones, et plus particulièrement ceux originaires de son village, au détriment de la compétence et de l’équité.

Les accusations de tribalisme

Selon des sources internes, Fongod Edwin Nuvaga aurait mis en place un système de promotions et de nominations qui avantage systématiquement les personnes issues de sa communauté. L’un des mécanismes pointés du doigt est la promotion récurrente de ses proches à des postes d’intérimaires sur de longues durées, alors que des ressources humaines compétentes sont disponibles.

Ces pratiques auraient créé un climat de frustration et de colère parmi les hauts cadres de la Douane, qui dénoncent un manque de transparence et de méritocratie. « La compétence devrait primer sur toute autre considération, mais malheureusement, ce n’est pas le cas ici », a déclaré un cadre sous couvert d’anonymat.

Un mandat de près de 10 ans

Fongod Edwin Nuvaga occupe le poste de Directeur Général des Douanes depuis décembre 2015. Avec près de 10 ans à la tête de cette institution, son leadership est aujourd’hui remis en question. Les critiques soulignent que son long mandat a permis l’installation de pratiques opaques, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Les détracteurs de M. Nuvaga estiment que cette situation nuit à l’efficacité et à la crédibilité de la Douane camerounaise, une institution clé pour l’économie du pays. Ils appellent à une réforme en profondeur pour rétablir l’équité et la transparence dans les processus de nomination et de promotion.

Réactions et conséquences

Pour l’instant, Fongod Edwin Nuvaga n’a pas réagi publiquement à ces accusations. Cependant, ces allégations de tribalisme risquent d’alimenter les tensions au sein de l’administration et de susciter des débats sur la gouvernance des institutions publiques au Cameroun.

Les observateurs soulignent que cette affaire pourrait avoir des répercussions sur la réputation de la Douane camerounaise, tant au niveau national qu’international. Ils appellent à une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces accusations et rétablir la confiance des citoyens et des partenaires économiques.

Les accusations de tribalisme contre Fongod Edwin Nuvaga, Directeur Général des Douanes, mettent en lumière les défis de la gestion des ressources humaines dans les institutions publiques camerounaises. Alors que son mandat approche des 10 ans, cette polémique soulève des questions sur la transparence et l’équité dans les nominations et promotions. Une clarification rapide et des mesures correctives seront essentielles pour préserver l’intégrité de la Douane camerounaise.