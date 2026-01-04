RUSSIE :: Dmitry Medvedev réagit : un plaidoyer choc pour l'arme nucléaire :: RUSSIA

L'intervention militaire américaine au Venezuela continue de provoquer des ondes de choc diplomatiques dont l'épicentre semble s'être déplacé vers Moscou. Dmitry Medvedev, l'actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a commenté avec une virulence caractéristique l'opération ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro. À travers une série de déclarations acerbes, l'ancien président russe a fustigé ce qu'il qualifie de parodie du droit international orchestrée par Washington. Selon lui, cette incursion brutale dans un État souverain ne représente rien de moins qu'une démonstration de force impérialiste déguisée en mission de maintien de la paix.

L'analyse de Dmitry Medvedev pointe particulièrement du doigt le contraste entre l'énergie déployée à Caracas et la situation persistante en Europe de l'Est. Dans une rhétorique habituelle, le haut responsable russe a suggéré que l'administration américaine devrait appliquer la même rigueur militaire envers les autorités de Kiev. Il a ouvertement appelé à une action similaire contre les bases militaires ukrainiennes, illustrant une fois de plus la dégradation totale des relations entre les puissances nucléaires. Cette prise de parole souligne également le silence des nations européennes, une passivité que Moscou interprète comme une complicité tacite face à la résurgence de la doctrine Monroe en Amérique latine.

Au-delà de la critique politique, le message de Medvedev se transforme en un avertissement stratégique pour l'ensemble des nations cherchant à préserver leur indépendance. Il soutient que l'exemple vénézuélien prouve qu'aucun État n'est à l'abri d'un changement d'ordre constitutionnel imposé par des puissances étrangères motivées par des intérêts énergétiques. Pour le dirigeant russe, la seule garantie de protection fiable contre les velléités d'ingérence réside dans le renforcement militaire extrême.

En concluant son intervention par une apologie sans équivoque de la dissuasion atomique, Medvedev relance le débat sur la prolifération. Cette intervention militaire américaine au Venezuela est perçue par le Kremlin comme la preuve ultime de la fragilité de la souveraineté nationale sans une force de frappe stratégique. La crise diplomatique actuelle renforce ainsi la doctrine russe prônant un monde où seul l'arsenal nucléaire peut assurer la survie d'un régime face aux ambitions occidentales. Alors que la sécurité mondiale semble plus précaire que jamais, ces propos confirment que l'opération à Caracas servira de précédent pour justifier un réarmement massif à l'échelle globale.

