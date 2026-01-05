Camer.be
Accident Dimako-Toungrélo : circulation paralysée sur la route nationale 10
Accident Dimako-Toungrélo : circulation paralysée sur la route nationale 10

Une collision d'une rare violence a paralysé le corridor stratégique de l'Est ce lundi 5 janvier 2026. L'accident s'est produit au virage de Toungrélo, dans l'arrondissement de Dimako, impliquant une semi-remorque chargée de bétail et un engin de forage lourd. Le choc a provoqué une congestion monstrueuse sur la route nationale 10, un axe vital pour le transit des marchandises vers la République centrafricaine. Plusieurs bêtes ont péri dans l'impact tandis que les deux véhicules subissaient des dégâts matériels considérables, rendant la chaussée totalement impraticable.

Les forces de maintien de l'ordre se sont rapidement déployées sur les lieux pour instaurer un périmètre de sécurité. Toutefois, la complexité de l'intervention a maintenu le trafic à l'arrêt pendant de longues heures, créant une file d'attente kilométrique de camions et de bus de transport interurbain. Ce corridor routier est l'un des plus fréquentés de la sous-région, et la moindre interruption entraîne des répercussions économiques immédiates pour les transporteurs. La situation s'est aggravée lorsque des usagers, excédés par l'attente, ont tenté d'ouvrir des passages improvisés au milieu du chaos.

La récurrence des incidents sur ce tronçon pose à nouveau la question de la sécurité routière au Cameroun, particulièrement sur les virages dangereux de l'Est. Si les circonstances exactes de cette collision restent à déterminer par l'enquête technique, l'état de fatigue des conducteurs et la surcharge sont souvent pointés du doigt par les experts. Cet accident survient alors que les autorités tentent de moderniser les infrastructures pour fluidifier le commerce transfrontalier. Le bilan matériel lourd et la perte du bétail représentent un manque à gagner significatif pour les opérateurs économiques du septentrion.

Le déploiement des secours a permis d'amorcer un dégagement progressif de la voie, mais le retour à la normale a pris une partie de la journée. La circulation perturbée a forcé de nombreux voyageurs à passer des heures sous un soleil de plomb, attendant que les engins de levage libèrent l'emprise publique. La gestion des carcasses de bovins a également nécessité une intervention sanitaire rapide pour éviter tout risque épidémiologique ou un dépeçage sauvage sur la voie publique. Ce type d'événement souligne la fragilité des réseaux de transport face à l'imprévu.

Pour les acteurs du transport de bétail, cet incident est une épreuve de plus dans un secteur déjà soumis à de fortes contraintes logistiques. La sécurisation de cet axe demeure une priorité pour le gouvernement, afin de garantir la continuité de l'approvisionnement des marchés du Sud. L'enquête de gendarmerie devra faire la lumière sur la défaillance mécanique ou humaine à l'origine de ce drame. En attendant, la vigilance reste de mise pour tous les conducteurs empruntant ce virage sinueux de Toungrélo.

L'aménagement routier de ce virage spécifique devrait-il être revu en priorité pour limiter les accidents sur cet axe majeur du développement national ?

Pensez-vous que l'installation de dispositifs de limitation de vitesse automatique sur les virages dangereux de la RN10 pourrait réduire significativement ces accidents ?

