Camer.be
Me Alice Nkom menacée d'arrestation : la porte-parole d'Issa Tchiroma sous pression
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Me Alice Nkom menacée d'arrestation : la porte-parole d'Issa Tchiroma sous pression :: CAMEROON

Le climat politique camerounais franchit un nouveau seuil d'alerte avec l'annonce d'une possible interpellation imminente de Me Alice Nkom. La doyenne des avocats, désormais investie du rôle stratégique de porte-parole d'Issa Tchiroma Bakary, a relayé un message d'alerte le 28 décembre concernant une privation de liberté prévue pour ce lundi. Cette menace d'incarcération survient dans un contexte de haute tension où le candidat de l'opposition, s'étant autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, conteste vigoureusement le maintien au pouvoir du régime en place. En endossant cette fonction de porte-parole, l'avocate de quatre-vingt ans s'est placée en première ligne d'un affrontement direct avec les autorités de Yaoundé.

L'avocate camerounaise lie sans équivoque cette pression judiciaire à ses récentes prises de parole dénonçant une forclusion électorale. Elle fustige un système qui, selon elle, ne garantit plus la liberté d'expression ni le respect du verdict des urnes. Cette situation de crise a pris une dimension internationale alors qu'Issa Tchiroma Bakary, s'exprimant depuis l'étranger, continue de revendiquer une légitimité présidentielle à travers les réseaux sociaux. La menace pesant sur sa représentante officielle est perçue par ses partisans comme une tentative d'asphyxie politique visant à briser la courroie de transmission entre le leader contestataire et la population locale.

L'actualité politique s'est également durcie sur le plan administratif. Le ministre de l'Administration territoriale a récemment pointé du doigt les agissements de la doyenne auprès de l'Ordre national des avocats. Les griefs incluent des accusations graves de défi à l'autorité de l'État, notamment à la suite du bris de scellés au siège du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Ces dossiers juridiques, cumulés à une enquête ouverte par le tribunal militaire de Douala, forment un étau autour de celle qui refuse de capituler. Pour les défenseurs des droits humains, cette accumulation de procédures symbolise la fragilité de la protection des libertés publiques dans une phase de transition contestée.

La détermination de Me Alice Nkom reste pourtant totale malgré les risques évidents pour sa sécurité personnelle. En tant que voix officielle de la contestation post-électorale, elle incarne la résistance face à ce qu'elle qualifie de déni de démocratie. Le pays retient son souffle alors que l'échéance de cette possible arrestation approche, mettant à l'épreuve la solidité des institutions judiciaires. Cette crise post-électorale révèle les limites du dialogue politique actuel et place la question de la liberté d'expression au cœur des enjeux nationaux. Le dénouement de cette affaire marquera sans aucun doute un tournant pour l'avenir de la défense des libertés au Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AliceNkom #Cameroun #IssaTchiroma #Justice #PolitiqueCameroun #DroitsHomme #Presidentielle2025

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Affaire Anicet Georges Ekane : la famille réclame la dépouille au SED au Cameroun
Me Alice Nkom menacée d'arrestation : la porte-parole d'Issa Tchiroma sous pression
Files d'attente pour l'avenir : comment se sont déroulées les élections historiques en RCA
European observers have admitted the good organization of the elections in RCA
Paul Atanga Nji défend le bilan de Paul Biya et menace les critiques
Paul Biya et le Pape Léon XIV : une visite historique pour la diplomatie du Cameroun
RENÉ EMMANUEL SADI : L’OCCASION MANQUÉE D’UNE TRANSITION APAISÉE AU CAMEROUN
Conflit entre les camps de Dondra et de Dologuélé, quelle en sont les raisons ?
Crise anglophone : Sylvanus Mutagha du MRC kidnappé sur l’axe Bamenda-Kumbo
Message du président élu et légitime ISSA TCHIROMA au peuple Camerounais 
Affaire Anicet Ekane : La famille refuse la gendarmerie et exige une enquête indépendante
MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:38
Affaire Anicet Georges Ekane : la famille réclame la dépouille au SED au Cameroun

Affaire Anicet Georges Ekane : la famille réclame la dépouille au SED au Cameroun
16:15
Uranium nigérien : la France dénonce un vol et met sous pression le port de Lomé

Uranium nigérien : la France dénonce un vol et met sous pression le port de Lomé
14:52
Me Alice Nkom menacée d'arrestation : la porte-parole d'Issa Tchiroma sous pression

Me Alice Nkom menacée d'arrestation : la porte-parole d'Issa Tchiroma sous pression
14:35
David Pagou : le renouveau tactique des Lions Indomptables face aux crises

David Pagou : le renouveau tactique des Lions Indomptables face aux crises
13:07
Mbomgnin Gabriel: Grand notable à Fotouni et manager visionnaire à Douala

Mbomgnin Gabriel: Grand notable à Fotouni et manager visionnaire à Douala

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo