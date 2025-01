AFRIQUE :: Message de vœux du Nouvel An de Mr Salif Ouédraogo, PDG du Groupe NOBILA :: AFRICA

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

À l’aube de cette année nouvelle, permettez-moi, au nom de l’ensemble du personnel du Groupe NOBILA et en mon nom propre, de vous adresser mes vœux les plus sincères pour 2025. Que cette année soit pour vous et vos proches une période de santé, de prospérité et d’accomplissements.

L’année écoulée fut marquée par des réalisations remarquables, fruits de vos efforts constants et de votre engagement collectif. Ensemble, nous avons franchi des étapes décisives avec la création de nouvelles entreprises au sein de notre groupe, notamment dans des secteurs clés comme la communication mobile, les assurances, les transferts de fonds, les brasseries etc. Nous avons également déployé des actions sociales significatives, au service de la collectivité et du bien-être des populations.

Mon ambition, partagée par tous, demeure intacte : continuer à œuvrer avec détermination pour répondre aux besoins pressants de notre société. Qu’il s’agisse de contribuer à la création d’emplois, de développer des infrastructures ou de promouvoir des initiatives sociales, nous devons sans relâche viser l’excellence et rester à l’écoute des attentes de nos gouvernants et de nos populations. L’année 2025 se présente à nous comme une opportunité renouvelée de concrétiser nos ambitions.

De nombreux projets, porteurs d’espoir et de dynamisme, prendront forme grâce à notre travail commun. C’est pourquoi je fais appel à votre adhésion totale et enthousiaste, car le succès de notre entreprise repose sur l’union de nos forces, la solidité de nos partenariats et notre capacité à nous surpasser.Nous devons également consolider les liens qui nous unissent à nos partenaires, tout en mettant en œuvre l’ensemble de nos compétences pour maintenir notre position parmi les leaders.

Ce n’est qu’en relevant ensemble les défis qui se dressent sur notre chemin que nous pourrons continuer à croître, à innover et à inspirer. Que cette nouvelle année soit pour chacun de vous une source de satisfaction personnelle et professionnelle. À vous et à vos familles, je formule des vœux de bonheur, de réussite et de sérénité.

Avec toute ma reconnaissance et ma confiance,

Salif Ouédraogo

PDG du Groupe NOBILA