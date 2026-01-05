Elimbi Lobe critique l’équipe nationale camerounaise : patriotisme, argent et Fecafoot :: CAMEROON

Sur le plateau de l’émission Libre Expression diffusée sur Info TV, Elimbi Lobe a relancé un débat brûlant autour de la sélection camerounaise de football, en dénonçant une équipe nationale motivée par l’argent plutôt que par l’amour du drapeau. Sa sortie intervient alors que le football camerounais suscite des tensions internes, après des choix stratégiques contestés à la Fecafoot et une série de performances qui ne satisfont pas une frange de supporters.

L’homme politique, connu pour son franc‑parler dans le paysage médiatique national, a affirmé que les joueurs ne jouent plus pour le patriotisme, mais pour des gains financiers, mettant en cause non seulement la motivation athlétique, mais aussi la gestion institutionnelle du sport roi au Cameroun. Son propos fait écho à une atmosphère de défiance généralisée envers les instances dirigeantes du football, particulièrement à la Fédération camerounaise de football présidée par Samuel Eto’o, qui elle‑même fait face à une série de critiques et à une suspension controversée du processus électoral par le ministère des Sports.

Cette critique intervient dans un contexte où les Lions Indomptables ont récemment sécurisé leur place en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations avec une victoire serrée contre l’Afrique du Sud, sous la direction de l’entraîneur David Pagou, nommé après le limogeage contesté de Marc Brys. La qualification sportive ne suffit apparemment pas à apaiser les tensions, puisque des voix comme celle d’Elimbi Lobe estiment que la culture du résultat est désormais subordonnée à des enjeux économiques qui trahissent l’esprit nationaliste que devrait incarner l’équipe.

Au cœur de ces critiques, la question de la gouvernance sportive s’impose. La Fecafoot a été confrontée à des désaccords avec le ministère des Sports concernant ses procédures internes et les élections de ses dirigeants, suscitant un débat sur la légitimité et la transparence de ses actions. Pour Elimbi Lobe, la solution réside dans un renouveau institutionnel. Il n’a pas hésité à préconiser sans langue de bois la dissolution de l’instance dirigeante du football camerounais, une mesure radicale qui relance des discussions déjà vives dans les médias et auprès des supporters.

Ce point de vue rejoint une série de critiques formulées par certains analystes et passionnés de football, qui estiment que l’administration actuelle détourne le sport de ses valeurs fondamentales de solidarité, d’effort collectif et d’unité nationale. Ces voix font écho à une opinion publique qui, bien que fière des résultats sportifs, s’inquiète de voir l’intérêt collectif troqué au profit d’intérêts privés et financiers.

Face à ces tensions, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’avenir de la gestion du football national et sur les moyens de restaurer la confiance des supporters. Dans un climat où les résultats sportifs récents ne suffisent pas à masquer les divisions institutionnelles, une question demeure au centre des conversations publiques en ligne et dans les salons sportifs : le patriotisme dans le sport camerounais est‑il encore une valeur qui prévaut sur les intérêts financiers ?

