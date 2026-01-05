CAMEROUN :: Fluidité, traçabilité, sécurité: ce qui a changé pour les opérateurs du port de Douala :: CAMEROON

Fluidité, traçabilité, sécurité : ce qui a changé pour les opérateurs du port de Douala depuis le 1er janvier 2026

Avec l’entrée en scène de Transatlantic D S.A dans le contrôle au Port de Douala-Bonéberi, l’espace portuaire sera désormais plus sécurisé et les frais de scanning ne sont plus réglés via CAMCIS.

A Douala, capitale économique du Cameroun, l’administration portuaire poursuit ses réformes pour plus d’efficacité. Dans un communiqué publié le 26 décembre 2025, le Directeur général du Port Autonome de Douala (PAD), Cyrus Ngo’o a annoncé qu’à compter de ce 1er janvier 2026, « les opérations d’inspection non intrusive des cargaisons (scanning) au Port de Douala-Bonabéri seront exclusivement assurées par Transatlantic D S.A., dans le cadre de la concession qui lui a été accordée par le Port Autonome de Douala ».

Pour plus de fluidité, de traçabilité et de sécurité, le patron du PAD précise que les frais de scanning seront désormais payés directement aux bureaux du concessionnaire, situés dans l'enceinte du port au lieu-dit immeuble Quifferou.

Cyrus Ngo’o prévient que « tout conteneur dont les frais de scanning n'auront pas été dûment réglés ne sera pas autorisé à poursuivre son cheminement dans la chaîne logistique portuaire ».

Selon le Directeur général, les opérations de scanning s'étendront à l'ensemble du périmètre de la concession qui couvre toutes les marchandises passant par le port, tant à l'importation qu'à l'exportation et quel que soit le mode de conditionnement (100% scanning), en cohérence avec la politique générale de l'État en matière de sécurisation des frontières et du territoire national.

Ce qui va réellement changer

Dans un avis de changements opérationnels, la Direction générale de Transatlantic D. annonce des couleurs. Elle insiste sur le fait que les frais de scanning ne sont plus réglés via CAMCIS. Ils devront désormais être payés directement au bureau du nouveau concessionnaire. Pour plus de sécurité, tous les conteneurs destinés à l’exportation seront soumis dès demain, à un scanning obligatoire avant leur entrée dans la zone terminale.

L’entreprise précise que tout conteneur à l’exportation ne disposant pas d’un statut valide d’inspection effectuée et approuvée par l’entreprise se verra refuser l’accès au terminal et ne pourra être chargé sur aucun navire.

De même, tout conteneur à l’importation ne disposant pas d’un statut valide « Inspection Ok » ne sera pas autorisé à sortir de l’enceinte portuaire.

