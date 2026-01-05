FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL

Le naufrage sportif des Panthères, une faillite mentale avant tout

Les Panthères du Gabon ont déçu, et cette déception est d’autant plus douloureuse qu’elles avaient pourtant bien commencé, notamment face aux Lions Indomptables. Mais au fil des rencontres, les défaites successives ont mis en lumière une incapacité chronique à maintenir le rythme et à gérer les temps forts. Ce qui frappe dans cette débâcle, ce n’est pas tant l’absence de talent que la faiblesse mentale.

A plusieurs reprises, alors que l’équipe menait au score, parfois même deux buts à zéro, elle a perdu la tête, abandonné la concentration et cédé à l’émotion. Les joueurs, au lieu de gérer l’avantage avec lucidité, se sont livrés à des gestes inutiles, des « numéros » individuels, ouvrant ainsi la voie à des renversements de situation incompréhensibles. Une sélection qui a été adulée par le public africain ne peut se résoudre à redevenir une petite nation du football sans que des responsabilités soient clairement établies.

Réformes urgentes et responsabilités à assumer

Face à cette situation, l’appel aux réformes apparaît inévitable. Il est difficilement acceptable qu’une équipe disposant de joueurs talentueux, parfois évoluant dans de grands championnats, sombre ainsi sans réaction institutionnelle forte. Ceux qui sont à l’origine de cette débâcle doivent en payer le prix, car le football gabonais semble prisonnier d’une gestion approximative et d’un manque de vision à long terme.

La question de la stabilité de l’effectif se pose également : une sélection presque inchangée depuis plus de huit ans peine à se renouveler et à intégrer de nouvelles dynamiques. L’organisation de véritables championnats nationaux, réguliers et crédibles, demeure un impératif si l’on veut redonner une base solide au football gabonais et offrir de réelles opportunités à la jeunesse.

Entre volonté politique et défis structurels du football gabonais

La volonté de réformer s’est récemment manifestée au sommet de l’État, sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a engagé un réaménagement gouvernemental et nommé un ancien international gabonais à la tête du ministère en charge des Sports. Cette décision, perçue par certains comme pragmatique, suscite néanmoins des interrogations : être un ancien footballeur est-il suffisant pour gouverner un secteur aussi complexe ? Le Gabon dispose pourtant d’infrastructures modernes, de stades équipés et de techniciens formés notamment grâce à des partenariats internationaux, aujourd’hui laissés à l’abandon.

Des sites comme le stade d’Oyem restent fermés, alors qu’ils pourraient devenir des moteurs du développement sportif et social. Relancer le football gabonais passe donc par la réouverture et l’animation de ces infrastructures, la remise au travail des techniciens qualifiés et une gouvernance claire. Les exemples venus d’autres pays africains, comme le Ghana, montrent que les sanctions politiques seules ne suffisent pas à redresser un football en crise.En Afrique, le football est un système complexe, où la volonté politique doit s’accompagner de compétences, de rigueur et d’un véritable amour pour la patrie, au-delà des décisions prises dans l’urgence.

Au terme de cette réflexion, un sentiment domine ; la peine. La peine de voir un football gabonais pourtant brillant, riche de talents et souvent étincelant sur le plan individuel, incapable de se hisser collectivement à la hauteur des grands rendez-vous. Comment expliquer qu’une équipe capable de séduire par son jeu, de faire rêver par ses individualités, s’effondre dès que l’enjeu devient décisif ?

Ce paradoxe est sans doute le plus douloureux : posséder les armes pour rayonner, mais échouer à les unir. Le football est un sport de collectif, de discipline et de maîtrise émotionnelle, et tant que ces valeurs ne primeront pas sur les éclats personnels, les mêmes désillusions se répéteront. Ce constat n’est ni un rejet ni un renoncement, mais un appel sincère à la maturité sportive. Car le Gabon mérite mieux qu’un football prometteur sans aboutissement ; il mérite une équipe capable de transformer le talent en solidarité, et l’espoir en victoires durables.

