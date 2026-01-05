Paul Atanga Nji : omniprésent au gouvernement camerounais, pouvoir, critiques et tensions :: CAMEROON

Le ministre de l’Administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga Nji, continue de susciter interrogations et controverses sur la scène politique nationale. Figure incontournable du pouvoir exécutif, son nom revient sans cesse dans les discussions tant pour son rôle central dans la gestion des élections que pour sa posture parfois jugée excessive dans l’exercice de ses fonctions. Depuis la présidentielle d’octobre 2025, il a constitué l’un des visages les plus visibles du gouvernement, pilotant des opérations sécuritaires, appelant à la responsabilité publique et gérant des crises qui ont marqué le pays.

Dans le contexte post‑électoral, Paul Atanga Nji s’est illustré lors d’un point de presse fin octobre 2025 en condamnant fermement les manifestations non autorisées et en appelant à la vigilance et au respect des institutions de la République. Cette position a été jugée par certains comme nécessaire pour contenir les tensions, alors que des opposants proclamaient des victoires non reconnues par les autorités officielles. Parallèlement, il a supervisé des actions de maintien de l’ordre qui ont conduit à l’interpellation de près de 2000 personnes accusées d’atteintes à l’ordre public, un bilan qui a alimenté des critiques sur la répression dans certaines régions du pays.

Au‑delà des crises électorales, l’omniprésence de Paul Atanga Nji dans des domaines qui dépassent parfois ses attributions institutionnelles alimente le débat sur la gouvernance politique au Cameroun. Il a multiplié les interventions publiques, notamment en recadrant des avocats critiques du gouvernement, estimant que les évaluations de ministres relèvent exclusivement de la prérogative présidentielle, ce qui a renforcé l’image d’un exécutif fortement centralisé. Ses prises de position sur des ONG ou associations perçues comme critiques, y compris des suspensions décidées sans préavis de plusieurs organisations de défense des droits humains, ont aussi été relevées par des observateurs comme symptomatiques d’un pouvoir renforcé sous sa direction.

Cette omniprésence se manifeste parfois dans des contextes délicats, comme lors de missions de paix dans le Grand Nord ou lors d’appels à la paix et à l’unité nationale, où il incarne la face sécuritaire et administrative du régime. Ses partisans soulignent qu’il agit pour stabiliser le pays en période de tensions, tandis que ses détracteurs y voient un personnage politique puissant au‑delà de son rôle statutaire.

La question qui revient désormais dans les analyses politiques est celle de l’équilibre entre efficacité administrative et concentration du pouvoir. Dans un système où un ministre occupe une place aussi visible et parfois controversée, le débat sur la cohérence gouvernementale et l’autorité institutionnelle reste ouvert. Après une période marquée par des tensions, des interpellations et des appels à la responsabilité civique, une interrogation persiste : le rôle de Paul Atanga Nji est‑il celui d’un pilier stabilisateur de l’État ou d’un acteur central qui illustre un déséquilibre des pouvoirs dans le gouvernement camerounais ?

