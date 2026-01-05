CAN au Maroc : le Cameroun débloque les primes après la qualification :: CAMEROON

Le sifflet final de la rencontre face à l'Afrique du Sud n'a pas seulement marqué la fin d'un duel intense sur la pelouse, il a également ouvert les portes d'une nouvelle phase de motivation pour la sélection nationale. Après la victoire décisive des Lions Indomptables contre les Bafana Bafana, synonyme de ticket pour les quarts de finale de la compétition marocaine, le gouvernement camerounais a immédiatement réagi pour récompenser ses athlètes. Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Éducation physique, s'est fait le porte-parole de la nation pour saluer un exploit qui maintient le drapeau tricolore parmi l'élite du football continental.

Cette performance sportive s'accompagne d'une reconnaissance financière concrète destinée à maintenir la cohésion et le dynamisme du groupe. Dans une déclaration officielle empreinte de solennité, les autorités ont confirmé la libération immédiate des primes de qualification et de victoire. Chaque joueur percevra la somme globale de 18 180 000 francs CFA, un montant qui souligne l'investissement de l'État dans le rayonnement international de son football. Cette injection de fonds intervient à un moment charnière du tournoi, où la fraîcheur mentale et le sentiment de reconnaissance jouent un rôle prépondérant dans les performances de haut niveau.

L'objectif affiché par le ministère est limpide : galvaniser les troupes avant les échéances éliminatoires directes. En transformant les promesses en actes concrets dès l'accès aux quarts de finale, le Cameroun mise sur la sérénité de son effectif. Cette stratégie de gestion vise à écarter toute distraction extrasportive pour permettre aux joueurs de se concentrer exclusivement sur le rectangle vert. Le message porté par le ministre, axé sur l'idée d'un Cameroun gagnant, résonne comme un appel à l'unité nationale derrière une équipe qui semble avoir retrouvé sa grinta habituelle.

Forts de ce soutien institutionnel et populaire, les protégés du sélectionneur abordent désormais la suite de la compétition avec une confiance renouvelée. La gestion administrative, souvent scrutée lors des tournois internationaux, s'aligne ici parfaitement sur le calendrier sportif. Alors que la pression monte d'un cran, les Lions Indomptables disposent désormais de tous les leviers nécessaires pour poursuivre leur quête d'un nouveau sacre continental, portés par une nation qui ne cache plus ses ambitions de grandeur sur la scène africaine.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp