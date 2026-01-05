CAMEROUN :: Antic : Douala a accueilli le 7ᵉ forum sur l’apport des startups du secteur de la santé à l’économie :: CAMEROON

Le 7ᵉ forum consacré à la contribution des startups du secteur de la santé au développement économique s’est ouvert le lundi 29 décembre 2025 à l’hôtel Sawa de Douala, sous la présidence du Professeur Ebot Ebot Enaw, Directeur général de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (ANTIC). Cette rencontre, prévue sur trois jours, rassemble les professionnels de la santé, les porteurs de projets innovants et les experts du numérique autour des enjeux de la transformation digitale du système sanitaire camerounais.

Placée sous le thème « L’innovation et la transformation digitale au service de la réduction des inégalités en matière de santé », cette septième édition met en exergue le rôle structurant des technologies numériques dans l’amélioration de l’accès aux soins. Dans son allocution d’ouverture, le Professeur Ebot Ebot Enaw a rappelé les avancées significatives enregistrées depuis la création du forum, soulignant la capacité croissante des startups camerounaises à développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du pays.

Promotion de la stratégie nationale de santé numérique

L’un des axes majeurs de ce forum porte sur la vulgarisation de la stratégie sectorielle de santé 2007-2027, élaborée par le ministère de la Santé publique. Bien que constituant un cadre de référence essentiel pour la modernisation du système de santé, cette stratégie demeure encore insuffisamment connue de certains acteurs. Les échanges engagés visent à évaluer son niveau d’implémentation et à identifier des actions correctives susceptibles d’en optimiser les résultats.

Valorisation de l’innovation locale

Le forum accorde une place centrale aux startups nationales évoluant dans le domaine de la santé. À travers des sessions de présentation et de partage d’expériences, ces jeunes entreprises bénéficient d’un cadre institutionnel favorable à la valorisation de leurs solutions. L’objectif est de renforcer leur capacité d’action et de soutenir l’émergence de solutions innovantes répondant efficacement aux attentes des populations.

Encadrement et sécurisation des solutions numériques

La question de la sécurité et de la conformité des solutions numériques constitue un enjeu prioritaire. À cet effet, l’ANTIC, en tant qu’organe en charge de la régulation et de la protection des consommateurs des services numériques, veille au respect des normes en vigueur. La participation d’experts juridiques contribue à l’encadrement de l’exploitation des outils numériques, garantissant ainsi la confiance des professionnels de santé et des usagers.

Renforcement de la collaboration entre acteurs

Le forum offre un cadre de concertation entre les professionnels de santé et les startups, favorisant une meilleure adéquation entre les innovations technologiques et les réalités du terrain. Cette dynamique collaborative vise à encourager l’adoption de solutions numériques performantes et leur déploiement à plus grande échelle.

Rôle stratégique de l’ANTIC dans la santé numérique

À l’issue des travaux, des recommandations opérationnelles devraient être formulées en vue d’accompagner la transformation digitale du secteur de la santé. L’ANTIC réaffirme son engagement à accompagner les startups, notamment en matière de sécurisation des systèmes d’information et de promotion des solutions numériques, conformément à sa mission de soutien à l’action gouvernementale et à la mise en œuvre des politiques publiques numériques, en cohérence avec le plan stratégique de santé numérique du ministère de la Santé publique.

