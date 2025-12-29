Uranium nigérien : la France dénonce un vol et met sous pression le port de Lomé

La requalification juridique opérée par Paris concernant le transfert de l'uranium nigérien vers le port de Lomé marque une rupture fondamentale dans les relations diplomatiques entre la France et les autorités de transition à Niamey. En qualifiant désormais ce transit de vol, la diplomatie française sort ce dossier du simple litige commercial pour l'inscrire dans une problématique de sécurité internationale majeure. Cette sémantique offensive vise à transformer un minerai stratégique en un actif illégalement soustrait, permettant ainsi de justifier des mesures de rétorsion plus fermes. Pour les partenaires occidentaux et les alliés du Golfe de Guinée, ce changement de ton impose une nouvelle lecture de la situation où l'uranium n'est plus perçu comme une marchandise mais comme une menace nucléaire et géopolitique potentielle.

Dans ce contexte de haute tension, le Togo se retrouve propulsé malgré lui au centre d'un échiquier complexe. Le port de Lomé devient un point de cristallisation où s'affrontent les intérêts divergents des puissances régionales et internationales. La discrétion entourant les échanges entre Lomé et Niamey souligne l'inconfort de la position togolaise, contrainte de naviguer entre sa solidarité avec les pays du Sahel et les pressions exercées par l'orbite sécuritaire occidentale. L'utilisation du terme vol par la France suggère une volonté claire de paralyser les flux logistiques et d'intercepter toute cargaison qui tenterait d'échapper au contrôle historique des entreprises françaises, notamment pour éviter une redirection vers des partenaires comme la Russie.

L'enjeu de cette crise dépasse la simple valeur marchande du minerai pour toucher aux fondements des équilibres de puissance en Afrique de l'Ouest. Le conflit diplomatique France Niger illustre la volonté de Paris de freiner l'émancipation stratégique des régimes sahéliens qui cherchent à monétiser leurs ressources en dehors des circuits traditionnels. Laisser circuler librement cet uranium reviendrait à accepter une perte d'influence définitive sur la sécurité énergétique européenne et sur le contrôle des matières fissiles dans la région. Cette bataille pour l'uranium du Niger est donc avant tout une lutte pour la souveraineté et le maintien d'une capacité d'intervention sur les actifs stratégiques africains.

Le rôle du port de Lomé est désormais scruté par les services de renseignement internationaux, car il représente la porte de sortie physique d'une ressource dont la traçabilité devient un argument de guerre. La France cherche à isoler diplomatiquement Niamey en rendant tout partenariat logistique avec le Niger politiquement coûteux pour ses voisins. Cette stratégie de la tension s'inscrit dans une dynamique de géopolitique de l'énergie où chaque tonne de minerai extraite du sous-sol sahélien devient un outil de négociation ou de pression. En durcissant son discours, Paris espère réaffirmer son autorité sur une zone d'influence en pleine mutation, au risque de radicaliser davantage les positions des États membres de l'Alliance des États du Sahel.

