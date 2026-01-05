Camer.be
Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde :: CAMEROON

Le débat sur la dégradation du réseau routier camerounais vient de prendre une nouvelle dimension suite aux analyses tranchantes de l'économiste Dieudonné Essomba. Intervenant sur le plateau de Vision 4, l'analyste a bousculé les idées reçues en déplaçant la responsabilité des échecs actuels du terrain individuel vers le champ systémique. Pour lui, pointer du doigt l'inefficacité supposée du ministre des Travaux publics est une erreur de lecture qui occulte le véritable mal dont souffre le pays. Le cœur de la problématique réside dans une incapacité opérationnelle flagrante de l'appareil public à mobiliser les entreprises nécessaires pour assurer la maintenance des infrastructures existantes.

Cette gouvernance des infrastructures est aujourd'hui mise à rude épreuve par une réalité financière implacable. Dieudonné Essomba souligne que l'État camerounais se trouve dans une impasse budgétaire où les ressources disponibles ne permettent plus de couvrir les besoins colossaux du secteur. En qualifiant la situation de non-soutenabilité financière, il met en lumière le décalage entre les ambitions de développement et les capacités réelles de financement. Cette fragilité de l'économie du transport empêche toute planification à long terme, condamnant les autorités à une gestion de l'urgence qui ne satisfait ni les usagers ni les partenaires économiques.

Le modèle actuel de gestion, hérité d'une période de croissance différente, semble totalement inadapté aux défis de la maintenance routière moderne. Les projets en souffrance et les routes délabrées ne sont que les symptômes visibles d'un système à bout de souffle. Essomba insiste sur le fait que le ministre, souvent exposé aux critiques acerbes de l'opinion publique, se débat en réalité avec des outils obsolètes et un budget exsangue. Cette situation de blocage impose une réflexion urgente sur la réforme du financement des travaux publics et sur l'organisation même des instances de décision.

L'aménagement du territoire camerounais subit de plein fouet les conséquences de cette crise structurelle. Sans un réseau routier fluide et entretenu, la compétitivité économique du pays s'étiole, renchérissant le coût de transport des marchandises et freinant les échanges interurbains. La pression croissante des usagers doit être perçue comme un signal d'alarme pour l'exécutif, l'appelant à sortir du dogme actuel pour explorer de nouvelles pistes de financement, telles que les partenariats public-privé ou une décentralisation plus poussée de la gestion routière.

En définitive, l'analyse de Dieudonné Essomba invite à un changement de paradigme. La résolution du problème routier au Cameroun ne passera pas par un simple changement de personnel politique, mais par une refonte globale de la politique des infrastructures nationales. Il s'agit désormais de construire un modèle capable de résister aux chocs financiers tout en garantissant une durabilité des ouvrages. La survie de l'économie camerounaise dépend de cette capacité à transformer une impasse structurelle en une opportunité de modernisation profonde de son appareil étatique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #RouteCM #Economie #DieudonneEssomba #Infrastructures #Transport #AfriqueCentrale

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde
Gouvernance au Cameroun : entre inertie administrative et mise en scène du pouvoir
Chantal Biya et Ferdinand Ngoh Ngoh sous pression au Cameroun : enjeux du pouvoir et critiques
L'appel à la résistance de Sébastien Ebala : vers une transition au Cameroun en 2026
Paul Biya et le défi de la légitimité à l'aube de l'année 2026
Cameroun 2026 : l'illusion démocratique et le piège du système électoral
Pourquoi le discours de Paul Biya est-il décalé pour les Lions ?
Paul Biya 2025 : les enjeux d'un nouveau septennat entre contestation et incertitudes
Paul Biya ou Lions Indomptables : le dilemme des Camerounais pour le 31 décembre
Frais de délivrance de la carte nationale d’identité: Les clarifications de Shanda Tonme
CAN 2025 : Le Stade Prince Moulay Abdellah face au scandale du complexe d'Olembe
Tribune libre: Quand militer en ligne devient un acte de résistance
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:14
POUR HUGO BROOS, LE CAMEROUN DOIT SA VICTOIRE A LA CHANCE

POUR HUGO BROOS, LE CAMEROUN DOIT SA VICTOIRE A LA CHANCE
05:51
FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL

FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL
00:00
Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde

Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde
22:08
CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale

CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale
18:00
Gustavo Petro défie Donald Trump : pétrole, menaces et révélations sur l'affaire Epstein

Gustavo Petro défie Donald Trump : pétrole, menaces et révélations sur l'affaire Epstein

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo