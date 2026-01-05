CAMEROUN :: Vœux au Chef de l'État : Paul Biya recevra-t-il un nouveau gouvernement en 2026 ? :: CAMEROON

Le palais de l’Unité s’apprête à vibrer au rythme de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Président de la République. Sous la coordination méticuleuse de Samuel Mvondo Ayolo, Directeur du Cabinet Civil, les préparatifs arrivent à leur terme pour une séquence protocolaire prévue entre jeudi et vendredi. Cette année, l’événement revêt une dimension politique particulière qui tient en haleine toute la métropole politique de Yaoundé. Si les piliers institutionnels tels que les organisations patronales, les syndicats et les ordres professionnels sont déjà confirmés sur le fil conducteur, le voile d’incertitude qui plane sur l’exécutif alimente toutes les spéculations dans les chancelleries et les salons de la capitale.

La grande interrogation de ce début d'année concerne l’identité des membres du gouvernement qui franchiront le perron du palais présidentiel. Alors que le pays observe avec attention les performances des Lions Indomptables à l'international, la scène politique intérieure pourrait connaître un basculement majeur dans les prochaines heures. La question est désormais de savoir si Paul Biya recevra les hommages de l'équipe gouvernementale actuelle ou si un remaniement de dernière minute viendra modifier la photo de famille. Cette éventualité d’une nomination imminente, quelques heures seulement avant la cérémonie, reste une hypothèse sérieuse dans les cercles du pouvoir camerounais.

Au-delà des équilibres politiques, un signal fort est attendu concernant l'ouverture de cette cérémonie aux forces vives de la nation. L'une des curiosités de l'édition 2026 réside dans l'invitation potentielle de l'Ordre des Médecins du Cameroun. Écartée de ce rendez-vous prestigieux depuis plusieurs années, cette institution pourrait faire son grand retour au Palais, marquant ainsi une volonté d'apaisement et de dialogue avec les corps de métiers stratégiques. Ce geste, s'il se confirme, symboliserait une reconnaissance renouvelée pour un secteur de la santé souvent mis à rude épreuve par la crise anglophone et les défis de développement sanitaire.

Dans ce climat d'attente, le Cameroun retient son souffle. La cérémonie des vœux n’est jamais un simple exercice de style à Etoudi ; elle sert souvent de baromètre pour l’année politique à venir. Entre continuité et rupture, le choix des personnalités admises à saluer le Chef de l’État offrira des indices précieux sur les orientations de la présidence. Que ce soit sur le plan de la gouvernance ou de la gestion des affaires sociales, chaque poignée de main sera scrutée par les analystes. Pour l'heure, le mot d'ordre reste la patience.

