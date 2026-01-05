Camer.be
Affaire Youmsi Tagne : l'étudiant incarcéré à New-Bell après une balle perdue
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Affaire Youmsi Tagne : l'étudiant incarcéré à New-Bell après une balle perdue :: CAMEROON

Le destin de Josué Youmsi Tagne, étudiant de 20 ans, a basculé dans l'horreur le 27 octobre 2025. Alors qu'il quittait son domicile au lieu-dit Entrée Bille pour une course banale, ce jeune compatriote s'est retrouvé au cœur d'une répression policière brutale. En pleine proclamation des résultats électoraux, les forces de maintien de l'ordre traquaient des manifestants lorsque le drame est survenu. Une balle perdue a fracassé la jambe de cet étudiant qui n'aspirait qu'à récupérer son téléphone portable chez un ami.

L'arrestation qui a suivi l'incident témoigne d'une violence institutionnelle déconcertante. Malgré une hémorragie abondante et une blessure par balle incapacitante, Josué n'a bénéficié d'aucune présomption d'innocence immédiate. Conduit à la Division Régionale de la Police Judiciaire du Littoral, il est devenu un suspect avant d'être un blessé. Cette affaire soulève de graves questions sur la gestion des droits de l'homme lors des périodes de tensions politiques au Cameroun.

Le traitement réservé au jeune homme à l'hôpital Laquintinie relève d'une cruauté qui choque l'opinion publique. Durant trois semaines, cet étudiant convalescent est resté enchaîné à son lit d'hôpital, surveillé jour et nuit comme un criminel de haute volée. Cette détention arbitraire en milieu médical préfigurait un sort encore plus sombre. Malgré un état de santé précaire et les supplications de ses parents, Josué a été extrait de force de son parcours de soins.

Le transfèrement vers la prison de New-Bell marque une étape dramatique dans ce calvaire judiciaire. Sans avoir pu se rétablir totalement de sa fracture, le jeune Youmsi Tagne croupit désormais dans l'une des geôles les plus surpeuplées du pays. Cette situation illustre la vulnérabilité des civils face aux violences policières qui émaillent les contestations sociales. L'étudiant, qui cumulait ses études avec un emploi pour subvenir à ses besoins, voit son avenir broyé par une machine carcérale impitoyable.

Le silence des autorités sur les circonstances exactes du tir et sur les motifs réels de son incarcération alimente la colère des organisations de défense des libertés. La transformation d'une victime de bavure en détenu politique pose un précédent dangereux pour la jeunesse camerounaise. La justice camerounaise est désormais au pied du mur face à ce dossier qui cumule déni de soins et procédure expéditive. Le cas de Josué n'est plus un simple fait divers, mais le symbole d'une répression aveugle qui ne distingue plus le passant du manifestant.

La société civile exige aujourd'hui une libération immédiate pour raisons humanitaires et l'ouverture d'une enquête indépendante. Le traumatisme physique de la balle perdue se double désormais d'un traumatisme psychologique lié à l'isolement carcéral. Combien de jeunes anonymes comme Josué paient aujourd'hui le prix fort de crises politiques dont ils ne sont que les spectateurs impuissants ?

L'État peut-il encore justifier le maintien en détention d'un étudiant blessé dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment ?

