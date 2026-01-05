CAMEROUN :: ATPDCDHC : vœux 2026 sous le signe de la défense des consommateurs :: CAMEROON

À l’occasion de la nouvelle année 2026, l’Association des techniciens pour la protection des droits des consommateurs et droits humains au Cameroun (ATPDCDHC) adresse un message chaleureux à ses « chers consommateurs, membres et partenaires », en leur souhaitant des « meilleurs vœux de santé, bonheur, et de réussite ».

Le ton est à la fois reconnaissant, combatif et spirituel, comme pour rappeler que la défense du consommateur reste une cause de long terme au Cameroun.

Revenant sur le bilan de l’année écoulée, le communiqué souligne que « l’année 2025 a été marquée par des actions concrètes en faveur des consommateurs ». L’ATPDCDHC met en avant les « campagnes de sensibilisation, des formations et des interventions pour défendre les consommateurs et promouvoir une consommation responsable », autant d’initiatives pensées pour rapprocher le droit du consommateur de son quotidien, sur les marchés, dans les services et dans les foyers.

L’association n’oublie pas de saluer ses partenaires institutionnels, en indiquant : « Nous remercions les pouvoirs publics pour leur accompagnement et leur soutien. » Une formule qui traduit la volonté de travailler avec l’État et les administrations concernées, afin de donner plus de poids aux actions de protection et de plaidoyer en faveur des usagers et des ménages.

Pour 2026, l’ATPDCDHC annonce clairement la couleur : « nous nous engageons à poursuivre nos efforts de défendre les droits de consommateurs et promouvoir une consommation responsable ». Dans cette perspective, elle prévoit notamment de « renforcer notre présence sur le terrain pour atteindre un public plus large » et de « mettre en place les outils de suivi et d’évaluation pour mesurer l’impact de nos actions ». L’idée est de mieux toucher, mais aussi de mieux mesurer, afin que chaque campagne produise des résultats concrets et visibles.

Le texte se referme sur un message de gratitude et d’espérance. L’association remercie tous ceux qui la soutiennent : « Merci pour votre confiance et votre soutien. Nous vous souhaitons une année remplie de joie, prospérité et réussite. » Enfin, le communiqué confie le pays à la providence en déclarant : « Que le seigneur accompagne le Cameroun dans sa large vision du vivre ensemble, tel que institué par le chef de l’État SON EXCELLENCE PAUL BIYA. » Signé « Pour l’association. Révérend Emmanuel Magoueth. Président national », ce message de vœux confirme la volonté de l’ATPDCDHC de rester au plus près des consommateurs, entre engagement citoyen, foi et confiance dans l’avenir.

