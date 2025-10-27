-
© Avec Sopieprod : Hilaire SOPIE
- 27 Oct 2025 00:01:07
- |
- 870
- |
-
FRANCE :: EFFI-MARKET : La diaspora africaine et caribéenne signe une entrée triomphale dans l’e-commerce
Paris, 25 octobre 2025: Une nouvelle ère s’ouvre pour l’entrepreneuriat africain et caribéen. Sous l’impulsion du Club Efficience, figure emblématique de la promotion de l’excellence au sein de la diaspora depuis plus de 18 ans, le monde de l’e-commerce vient d’accueillir un nouveau géant : EFFI-MARKET.
C’est dans le décor somptueux du Pullman Montparnasse, au cœur du 14ᵉ arrondissement parisien, que s’est tenu ce lancement spectaculaire, rassemblant plus de 1500 participants et une centaine d’exposants venus de toute l’Europe. Une affluence record pour un événement qui marque un tournant dans la visibilité et la valorisation du savoir-faire afro-caribéen.
Une vitrine du génie africain
Artisans, créateurs, auteurs, entrepreneurs, et innovateurs se sont donné rendez-vous pour célébrer la créativité et la richesse du continent. Des stands débordants d’originalité : littérature, gastronomie, cosmétique naturelle, artisanat, transformation agroalimentaire… tout y était. Du piment sur nos tables à la réinvention du manioc, la diversité du talent africain s’est pleinement exprimée.
Des figures de proue pour une cause commune
La journée a été honorée par la présence de personnalités de renom : la députée Dyenaba Diop, le journaliste et militant Claudy Siar, ainsi que Alain Foka, PDG d’AFO Média. Tous ont salué l’audace et la vision portée par le Club Efficience et son président Eli Nkamgueu, dont le discours a galvanisé l’auditoire.
« EFFI-MARKET n’est pas seulement une marketplace, mais une vision collective : celle de CONNECTER, INSPIRER et VENDRE », a martelé Eli Nkamgueu sous une salve d’applaudissements.
Des débats inspirants et des échanges de haut niveau
Le programme de la journée a été rythmé par des conférences d’un niveau exceptionnel. Parmi les intervenants, Joseph Mawuena, expert en transformation personnelle et créateur de « Déclic », a captivé le public avec son intervention sur « Libérer ce qui freine nos finances et activer l’abondance ». D’autres thématiques fortes ont animé les débats :
Comment développer sa marque ?
Comment générer 100 nouveaux clients par mois ?
Quel maquillage pour quel type de peau ?
Autant de sujets concrets et inspirants pour renforcer la structure économique et l’identité visuelle des entrepreneurs afro-caribéens.
Un tournant historique pour la diaspora
Au-delà du simple lancement d’une plateforme, EFFI-MARKET s’impose déjà comme un mouvement fédérateur, un levier d’émancipation économique et culturelle pour les Africains et Afro-descendants du monde entier.
Cette journée, placée sous le signe de l’innovation et de la solidarité, restera dans les mémoires comme une célébration éclatante de la fierté et de la créativité noire.
EFFI-MARKET n’est pas qu’un marché en ligne : c’est une vitrine du talent africain, un pont entre les continents, et une promesse d’avenir.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE
Les + récents
13:32
Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier
13:26
GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse
13:12
CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality
12:51
La réélection frauduleuse de Paul Biya plonge le pays dans une crise post-électorale
10:44
Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)
ECONOMIE :: les + lus
Air France : les pilotes inquiets à propos de l'Afrique de l'Ouest
- 05 February 2016
- /
- 8443
QUAND LE CLUB EFFICIENCE REPOUSSE LES LIMITES DE L'EXCELLENCE!
- 30 January 2019
- /
- 8250
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 212035
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205578