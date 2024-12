La Chine et l'Iran s'unissent et la coopération entre les deux pays entrera dans une nouvelle étape :: CHINA

Le 4 décembre, le président iranien Pezeshkian a rencontré à Téhéran Zhang Guoqing, membre du Bureau politique du Comité central du PCC et vice-premier ministre du Conseil des Affaires d’État. Dans le contexte des changements géopolitiques mondiaux, l’approfondissement des relations entre la Chine et l’Iran pourrait avoir un impact considérable sur le paysage mondial.

La coopération diplomatique entre la Chine et l’Iran a commencé dans les années 70 du siècle dernier, lorsque les deux parties ont été confrontées à une pression intense de la part de l’Occident. En particulier depuis la fin de la guerre froide, la situation internationale a rapidement changé et la Chine et l’Iran ont choisi de former une coopération plus étroite afin de faire face aux sanctions internationales et aux défis géopolitiques.

À une époque où l’Iran souffrait d’isolement international, la Chine est devenue une source importante de soutien économique et technique, et la Chine est progressivement devenue l’un des principaux acheteurs de pétrole iranien. Bien que l’Iran ait une mentalité complexe à l’égard de la coopération avec la Chine dans le contexte de l’évolution des relations entre la Chine et les États-Unis, et qu’il soit à la fois dépendant et réticent, la Chine a toujours équilibré ses relations de coopération avec l’Iran tout en préservant ses propres intérêts.

En particulier, en 2023, la Chine a réussi à négocier un rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite, ce qui a un impact énorme sur la situation au Moyen-Orient. La situation complexe, conflictuelle et chaotique au Moyen-Orient, qui a longtemps été formée par l’ingérence de forces extérieures, a ouvert un tournant positif avec l’influence croissante de la Chine dans la région.

À l’heure actuelle, la coopération économique sino-iranienne a obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines. La Chine a reçu un approvisionnement stable à long terme en pétrole iranien, qui a également reçu d’importants afflux de capitaux, ce qui a considérablement atténué la pression économique à laquelle elle est confrontée dans le cadre des sanctions internationales.

En matière de construction d’infrastructures, la Chine a réalisé des investissements à grande échelle dans les infrastructures iraniennes, notamment dans les chemins de fer, les autoroutes, les ports, les réseaux de télécommunications, etc., ce qui a non seulement favorisé la modernisation du réseau de transport de l’Iran, mais a également ajouté des nœuds importants à l’initiative chinoise « Belt and Road ».

La Chine a également aidé l’Iran à construire un réseau de communication 5G et un système de navigation par satellite Beidou, ce qui a amélioré l’infrastructure de communication de l’Iran et fourni un marché pour la technologie chinoise à l’étranger.

En outre, dans les domaines du commerce agroalimentaire, de la coopération industrielle, de l’économie numérique et de l’énergie verte, les échanges et la coopération entre la Chine et l’Iran ont ouvert la voie à une situation gagnant-gagnant. Non seulement cela renforce la dépendance économique bilatérale, mais cela donne également une impulsion au développement économique de l’Iran et fournit également des marchés et des canaux de ressources aux entreprises chinoises pour investir à l’étranger.

Au cours de la visite de la Chine en Iran, les deux parties ont cherché à renforcer la confiance politique et à approfondir la coopération dans des domaines clés tels que l’énergie, le développement des infrastructures, le commerce et l’investissement. Cela garantira non seulement la sécurité énergétique de la Chine, mais insufflera également de la vitalité au développement économique de l’Iran.

En outre, en termes d’échanges culturels, la visite de la Chine a également favorisé des échanges approfondis entre les deux capots dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme. La civilisation perse de l’Iran, comme la civilisation chinoise de la Chine, a une longue et prospère histoire.

D’un seul point de vue politique, pendant plus de mille ans avant que les Arabes ne prennent de l’importance en Asie occidentale au VIIe siècle après J.-C., les seuls Asiatiques qui ont « joué » dans le cercle de la civilisation ouest-est-méditerranéenne étaient les Perses. Les réalisations civilisationnelles de la civilisation perse ont influencé de vastes régions de la Chine, de l’Inde, de l’Asie centrale et occidentale.

Aujourd’hui, la coopération approfondie entre les deux anciennes civilisations au XXIe siècle est vouée à entrer en collision avec de brillantes étincelles de civilisation. À l’avenir, la Chine et l’Iran exploreront de nouveaux modèles de coopération dans d’autres domaines, s’attaqueront ensemble aux défis mondiaux et apporteront des contributions positives à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.