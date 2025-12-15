Camer.be
Le football camerounais est une nouvelle fois secoué par des tensions internes, avec une critique acerbe émise par l'ancienne gloire des Lions Indomptables, Joseph-Antoine Bell, à l'encontre de l'actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto'o. Ces déclarations interviennent à l'approche de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), soulevant de sérieuses inquiétudes quant à la préparation et aux chances de succès de l'équipe nationale.

Bell s'est montré particulièrement critique, accusant Eto'o de "dérives managériales" à la tête de l'instance fédérale. Pour lui, la gestion actuelle est marquée par un autoritarisme tel qu'elle met en péril la cohésion et la performance des Lions Indomptables. L'ancien gardien de but fait référence à un climat où les décisions sportives sont prises sans la rigueur et l'impartialité nécessaires à une performance de haut niveau. Cette approche serait, selon lui, la cause de la déliquescence observée au sein de la FECAFOOT.

Dans ce contexte, Bell a également commenté la position du ministre des Sports et de l'Éducation Physique, Narcisse Mouelle Kombi. Il estime que le ministre a simplement refusé d'avaliser une gestion qu'il juge irrationnelle, la comparant à une "logique fou qui a ramassé ses habits pour s'en fuir dans la rue". Cette métaphore percutante illustre la profondeur du désaccord entre la tutelle et la fédération, soulignant un conflit d'autorité et de vision sur la gestion du football national.

Le point de discorde majeur réside, selon Bell, dans l'ingérence d'Eto'o dans les choix techniques. Il accuse explicitement le président de la fédération d'avoir personnellement choisi ses joueurs et son entraîneur, court-circuitant ainsi les procédures et l'expertise. Cette gestion FECAFOOT personnalisée et centralisée, sans laisser de marge de manœuvre au staff technique, est perçue comme un facteur limitant. Conséquence directe de ces dérives managériales, Bell prévient avec une grande assurance que les Lions Indomptables n'iront "pas loin" lors de la prochaine CAN 2026. Ses propos sont une mise en garde sérieuse, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour l'avenir de la gouvernance sportive au Cameroun.

L'actualité en vidéo