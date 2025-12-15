-
© Camer.be : Par Guy Modeste Dzudie
- 15 Dec 2025 09:01:12
- |
- 607
- |
-
CAMEROUN :: Batoufam::les derniers tableaux de Koko Komegne pour la postérité et l'éternité :: CAMEROON
La densité, la vivacité et la diversité des oeuvres artistiques de Koko Komegne vont inspirer au-delà du Cameroun...
Nombreux étaient-ils ces hommes, femmes et enfants venus de Tsogwi, Chila, de Kamkeu et autres quartiers du village Batoufam pour un ultime hommage au rastaman, au père de l'art contemporain au Cameroun. Ces hommages ont eu lieu à Mbe, quartier frontalier à Bayangam ce samedi 13 décembre 2025.
Et c'est là que de nombreuses personnes venues principalement de Douala, Yaounde et Kekem se sont aussi mobilisées pour cette scène, un dernier coup de pinceau en hommage à Koko Komegne !
De grands notables du village Batoufam à l'instar de Mwebo Mboche de Tsogwi étaient là, dans le registre des têtes couronnees pour comptempler le tableau de la gloire et de l'espoir de Koko Komegne, une vitrine de la créativité qui se hisse pour l'éternité !!!
L’artiste plasticien camerounais Koko Komégné, de son vrai nom Gaston Komegne, est décédé le mardi 28 octobre 2025 à Douala, des suites de maladie. Né en 1950 à Batoufam, il était un peintre et sculpteur autodidacte connu pour son style mêlant semi-abstraction et expressionnisme, incorporant des éléments décoratifs africain
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate
LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE REMPORTE LA COUPE DU CAMEROUN 2025
COUPE DU CAMEROUN : LA LECTURE DE CETTE POIGNEE DE MAIN EN POSITION ASSISE
AS Caron lance sa saison 2026 et dévoile ses nouveaux maillots
Batoufam::les derniers tableaux de Koko Komegne pour la postérité et l'éternité
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1023916
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 560591
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448060
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386074
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 218760
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 210651