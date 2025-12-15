CAMEROUN :: Batoufam::les derniers tableaux de Koko Komegne pour la postérité et l'éternité :: CAMEROON

La densité, la vivacité et la diversité des oeuvres artistiques de Koko Komegne vont inspirer au-delà du Cameroun...

Nombreux étaient-ils ces hommes, femmes et enfants venus de Tsogwi, Chila, de Kamkeu et autres quartiers du village Batoufam pour un ultime hommage au rastaman, au père de l'art contemporain au Cameroun. Ces hommages ont eu lieu à Mbe, quartier frontalier à Bayangam ce samedi 13 décembre 2025.

Et c'est là que de nombreuses personnes venues principalement de Douala, Yaounde et Kekem se sont aussi mobilisées pour cette scène, un dernier coup de pinceau en hommage à Koko Komegne !

De grands notables du village Batoufam à l'instar de Mwebo Mboche de Tsogwi étaient là, dans le registre des têtes couronnees pour comptempler le tableau de la gloire et de l'espoir de Koko Komegne, une vitrine de la créativité qui se hisse pour l'éternité !!!

L’artiste plasticien camerounais Koko Komégné, de son vrai nom Gaston Komegne, est décédé le mardi 28 octobre 2025 à Douala, des suites de maladie. Né en 1950 à Batoufam, il était un peintre et sculpteur autodidacte connu pour son style mêlant semi-abstraction et expressionnisme, incorporant des éléments décoratifs africain

