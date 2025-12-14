CAMEROUN :: Félicitations à Mr MBONO François Xavier à la Cour commune de justice et d’Arbitrage d’Abidjan :: CAMEROON

Monsieur le Président et cher compatriote, J’ai appris avec une intense et légitime ferveur patriotique, votre brillante nomination à la prestigieuse Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan. L’événement constitue tout un symbole qui marque le temps au-delà de votre seule personne et de votre seule carrière. De fait, c’est l’encensement de tout le système judiciaire camerounais, c’est la célébration de tout un corps de compétence, et c’est tout à l’honneur de notre pays.

Aussi, au moment où vous vous apprêtez à quitter vos fonctions actuelles, où vous avez rendu de précieux services à la nation, pour rejoindre le fauteuil international de la CCJA, mon sentiment qui mêle joie et attentes multiples, est rempli de félicités. Nous comptons sur vous, monsieur le Président, nous, en somme vos nombreux collègues, votre hiérarchie, vos amis ainsi que l’ensemble des compatriotes de tous les bords, pour porter haut le drapeau de notre cher et beau pays, pour administrer le modèle de compétence et d’éthique nôtre, et servir de vitrine pour notre crédibilité, de notre image.

Vous partez donc, Monsieur le Président et très cher compatriote, vous partez, et parce que vous partez, ne faites rien qui puisse ternir votre image ou souiller votre si belle carrière. Si je le dis, c’est que des bruits, persistants, annonceraient des manœuvres de coulisse sur quelques affaires délicates en cours devant votre autorité. J’en veux pour preuve, le cas très cité et sensible de la succession NEMBOT, dont la veuve MEDAP NOUMSI Sidoine, s’est vue collée une fausse veuve et des faux orphelins, à l’effet de voler le patrimoine de l’héritage. L’affaire aurait semblerait-il, été mise en délibérée pour ce qui est de la procédure civile, en dépit du fait que le pénal qui tient le civil en l’état demeure pendant.

Je rappelle à ce propos, que j’avais déjà, par une correspondance du 04 décembre courant, éveillé votre attention sur les tractations malsaines tendant à élargir dames TSOGIE CAROLE et MATINDA ROSE, actuellement détenus, et qui ont reconnu avoir fabriqué les faux actes, sur instructions de la terrible belle-mère, dame MOVA Emilia, objet d’un mandat d’arrêt.

Quoi qu’il en soit, je vous recommande vivement d’être très prudent, et de ne point céder à des tentations dangereuses, qui aboutiraient à laisser de tristes souvenirs de vous. Le premier mérite est déjà votre nomination à cette fonction internationale, il reste maintenant le mérite d’un départ propre, avec des dossiers propres et des archives qui consacreront votre respectabilité éternelle comme ancien président de la Cour d’Appel de l’Ouest.

Tous les témoignages convergent, sur ce que vous êtes et serez toujours à la hauteur. Nous comptons sur vous.

Hautes, citoyennes et patriotiques considérations./.

Copie : GDS ; PG/Ouest ; Pr

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp