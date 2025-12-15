Camer.be
Dette UA : Le Cameroun Suspendu de l'Union Africaine, Une Honte Diplomatique Révélée
CAMEROUN :: POLITIQUE

Dette UA : Le Cameroun Suspendu de l'Union Africaine, Une Honte Diplomatique Révélée :: CAMEROON

Le Cameroun est confronté à une situation diplomatique aussi embarrassante que préoccupante. Des sources diplomatiques concordantes ont révélé, et nos informations ont confirmé, la suspension de l'Union Africaine (UA) du pays. La raison invoquée est le non-paiement de ses cotisations, une dette estimée à près de deux milliards de francs CFA. Cette infraction aux obligations panafricaines n'est pas seulement symbolique ; elle est le signal fort d'une tension budgétaire croissante au sein de l'État.

Cette suspension de l'UA est loin d'être anodine. Elle prive temporairement le Cameroun de droits essentiels au sein de l'organisation. Concrètement, le pays perd son droit de vote, la capacité de proposer des résolutions et, plus largement, de faire valoir ses intérêts sur les enjeux cruciaux du continent. Pour un pays qui s'est toujours positionné comme un acteur clé de la scène africaine, cette mise à l'écart équivaut à un véritable camouflet, réduisant drastiquement son influence diplomatique jusqu'à la régularisation de la dette.

Cette sanction résonne avec une inquiétude exprimée récemment par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé. Ce dernier avait déjà alerté sur les risques de désengagement progressif du Cameroun de plusieurs organisations internationales dès 2026, si la situation financière ne s'améliore pas. La dette de cotisations à l'UA est perçue comme le premier avertissement tangible de ce scénario. Cela soulève des questions fondamentales sur la gouvernance budgétaire et les priorités des dépenses publiques. Comment un membre fondateur de l'Organisation de l'unité africaine, l'ancêtre de l'UA, a-t-il pu accumuler un tel niveau d'impayé, menant à son propre isolement ?

L'enjeu va bien au-delà de la simple somme due. Il s'agit de préserver l'image et la voix du pays dans les processus décisionnels continentaux. L'État camerounais doit désormais élaborer une stratégie urgente pour régulariser cette dette et éviter un isolement diplomatique plus profond. En l'absence de clarification officielle rapide, cette situation d'infraction aux obligations sonne comme un appel sévère à une remobilisation budgétaire et diplomatique immédiate.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #UnionAfricaine #UA #Dette #Diplomatie #Motaze #Gouvernance

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Dette UA : Le Cameroun Suspendu de l'Union Africaine, Une Honte Diplomatique Révélée
Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate
Conseil régional de l’Ouest: Les élus du Mpc et de l’Udc ne veulent pas être des figurants
PRESIDENTIELLES EN GUINEE ET EN RCA : Deux scrutins sans suspense
Pourquoi ELECAM Refuse de Publier les PV selon l'Article 113 ?
Déchéance Kémi Séba : Talon sanctionne le soutien au push du 7/12/25 | Analyse et Impact
Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité
Plainte Explosive d'un Prisonnier Politique Contre de Hauts Gradés de la Gendarmerie
Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"
Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif
Détention arbitraire : Le sort du leader Parfait Mbvoum, prisonnier politique à Kondengui
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:59
Dette UA : Le Cameroun Suspendu de l'Union Africaine, Une Honte Diplomatique Révélée

Dette UA : Le Cameroun Suspendu de l'Union Africaine, Une Honte Diplomatique Révélée
21:22
Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours

Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours
21:01
CAN 2026 : Bell Dénonce les Dérives d'Eto'o à la FECAFOOT et Prédit l'Échec des Lions

CAN 2026 : Bell Dénonce les Dérives d'Eto'o à la FECAFOOT et Prédit l'Échec des Lions
15:50
Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate

Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate
15:27
LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE REMPORTE LA COUPE DU CAMEROUN 2025

LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE REMPORTE LA COUPE DU CAMEROUN 2025

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo