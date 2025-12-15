Camer.be
Le Rev Paul ZANG est à pied d'œuvre pour la grande traversée pour 2026 au foyer Bandjoun.
2026 ,un nouveau chapitre commence pour y arriver à ce cap prophétique , les Églises Chapelle de la Grâce du Cameroun , du bâtisseur, apôtre des nations le Rev. Paul ZANG annonce aux familles , personnalités et autorités, les jeunes travailleurs et cadres d'entreprises et d'administration, les membres de la diaspora la Grande Traversée pour 2026 qui aura lieu le mercredi 31 décembre dès 20 h au foyer Bandjoun sise à Etoa Meki en plein cœur de la capitale politique du Cameroun.

Avant ce grand rendez-vous très attendu et médiatisé, une grande campagne d'évangélisation va se déployer sur tous les artères de la ville aux 7 collines d'ici quelques jours ; on aperçois par ailleurs des grands panneaux publicitaires qui annoncent déjà les couleurs de l'événement sur les différents points stratégiques de la ville de Yaoundé.

Il faut le préciser, le révérend Paul ZANG après une brillante action prophétique de délivrance , bénédictions et de restauration d'un mois du côté de l'Europe , au Centre Chrétien de Restauration de Paris est de retour au Cameroun sa terre natale , il y a quelques jours pour préparer cette Grande Traversée 2026 avec l'ensemble du corps pastorale, ouvriers , fidèles.

Au cours d'une interview qu'il a accordé à la rédaction de camer.be , il a tenu a préciser ce fait capitale «comme il est de coutume au sein de la Chapelle de la Grâce, nous n'entrons jamais dans la nouvelle année sans action de grâce, l'homme de Dieu précise ici, que dans les moindres choses il faut savoir dire merci à Dieu pour la santé, le souffle de vie, sa grâce , sa protection, sa restauration etc..( gratitude à l'Éternel) pour ce faire le dimanche 28 décembre 2025 il se tiendra au sein de la chapelle de la grâce Mimboman Maetur ici à Yaoundé un culte d'action de grâce annuel dénommé "Seine Sainte" qui débutera par la prière dès 7h pour établir l'atmosphère avec la présence du Saint -Esprit et l'invocation du sang de l'agneau ; le culte en lui même débutera à 9h30 pour s'achever à 12 h précises .

En outre , depuis la grande traversée 2024 au foyer Bandjoun le seigneur s'est puissamment manifesté dans la vie de plusieurs fidèles et servant (es)de la chapelle de la grâce , à l'instar de Daniel actuellement footballeur professionnel du côté de la Roumanie ; Madame Ericka BIHINA , assistante évangéliste ,le Seigneur a fait grâce dans sa vie après plusieurs déceptions, elle a enfin pu trouver l'amour de sa vie par cet union scellée au cours d'un mariage civil et religieux, le 8 novembre dernier ici à Yaoundé. Au tant de témoignages recueillis pour ces dernières années que "le Dieu du révérend Paul ZANG" communément appelé a fait au sein des Églises Chapelle de la Grâce.

Le compte à rebours est désormais enclenché 2026, un nouveau chapitre commence pour vous qui souhaitez voir la main de Dieu agir dans vos vies ,vos projets , affaires ; une seule date à retenir ce 31 décembre dès 20 h au foyer Bandjoun ; le révérend Paul ZANG invite par ailleurs toute personne de tout bord à y prendre massivement part ,si vous avez un projet de vie pour cette année 2026 qui pointe à l'horizon n'hésitez pas de venir avec et le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer fera grâce.

