Camer.be
Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate :: CAMEROON

Le Cameroun est à nouveau secoué par des préoccupations majeures concernant l'état des droits de l'homme et les conditions de détention de figures politiques. Un communiqué retentissant émanant de la Présidence Élue de la République du Cameroun, signé par Me Alice Nkom, porte-parole du Président élu Issa Tchiroma Bakary, sonne l'alarme au sujet de Djeukam Tchameni. Arrêté arbitrairement et incarcéré au Secrétariat d'État à la Défense (SED) depuis le 24 octobre 2025, cet opposant politique est, selon le communiqué, dans un état physique et psychologique en dégradation inquiétante. Ce message, daté du 15 décembre 2025 à Yaoundé, met la pression sur le régime en place et souligne l'urgence d'une intervention.

Cette situation survient dans un contexte déjà tendu, notamment après la mort en détention de M. Anicet Ekane, un codétenu de Tchameni qui était délibérément privé de soins appropriés. Ce nouveau drame potentiel place l'intégrité du système judiciaire camerounais sous les projecteurs. Fort de ce constat, le Président élu Issa Tchiroma Bakary réclame avec fermeté la libération immédiate de M. Djeukam Tchameni et demande sa prise en charge dans un centre hospitalier adéquat. Cette requête va au-delà du cas personnel ; elle vise à attirer l'attention des autorités politiques et judiciaires sur leur responsabilité pleine et entière quant à l'état de santé et à l'intégrité de toute personne placée sous leur garde. Le communiqué réitère également une demande fondamentale de remise en liberté de tous les citoyens camerounais "raflés", insistant sur le fait que cela doit se faire dans le cadre légal, y compris ceux interpellés lors des manifestations post-électorales.

Le message de Me Alice Nkom dénonce un manquement grave aux devoirs de l'État et exprime l'indignation face à ce qui est perçu comme une détention politique arbitraire. La question des conditions de détention en prison centrale de Kondengui et autres lieux d'incarcération est depuis longtemps un point de friction. La société civile et l'opposition appellent régulièrement à une transparence et à une humanisation des structures pénitentiaires. L'appel du Président élu Bakary s'inscrit dans un effort plus large pour le respect de l'État de droit et des libertés fondamentales au Cameroun. Les acteurs politiques, particulièrement dans l'opposition, intensifient leur mobilisation pour une libération immédiate des détenus arbitraires, espérant que cette pression mènera à une prise de conscience et, surtout, à des actions concrètes des autorités. L'état de santé de Djeukam Tchameni est désormais l'épicentre d'une nouvelle crise politique et humanitaire. Le monde observe la réaction du gouvernement du Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#DjeukamTchameni #Cameroun #DroitsDeLHomme #IssaTchiromaBakary #LiberezLes #JusticeCameroun #Kondengui

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate
Conseil régional de l’Ouest: Les élus du Mpc et de l’Udc ne veulent pas être des figurants
PRESIDENTIELLES EN GUINEE ET EN RCA : Deux scrutins sans suspense
Pourquoi ELECAM Refuse de Publier les PV selon l'Article 113 ?
Déchéance Kémi Séba : Talon sanctionne le soutien au push du 7/12/25 | Analyse et Impact
Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité
Plainte Explosive d'un Prisonnier Politique Contre de Hauts Gradés de la Gendarmerie
Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"
Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif
Détention arbitraire : Le sort du leader Parfait Mbvoum, prisonnier politique à Kondengui
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
Élection des Conseillers régionaux 2025 : Elecam salue un processus transparent et apaisé
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:50
Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate

Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate
15:27
LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE REMPORTE LA COUPE DU CAMEROUN 2025

LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE REMPORTE LA COUPE DU CAMEROUN 2025
15:24
COUPE DU CAMEROUN : LA LECTURE DE CETTE POIGNEE DE MAIN EN POSITION ASSISE

COUPE DU CAMEROUN : LA LECTURE DE CETTE POIGNEE DE MAIN EN POSITION ASSISE
10:38
AS Caron lance sa saison 2026 et dévoile ses nouveaux maillots

AS Caron lance sa saison 2026 et dévoile ses nouveaux maillots
09:01
Batoufam::les derniers tableaux de Koko Komegne pour la postérité et l'éternité

Batoufam::les derniers tableaux de Koko Komegne pour la postérité et l'éternité

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo