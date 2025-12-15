CAMEROUN :: Urgence Santé Djeukam Tchameni : Issa Tchiroma Bakary Exige la Libération Immédiate :: CAMEROON

Le Cameroun est à nouveau secoué par des préoccupations majeures concernant l'état des droits de l'homme et les conditions de détention de figures politiques. Un communiqué retentissant émanant de la Présidence Élue de la République du Cameroun, signé par Me Alice Nkom, porte-parole du Président élu Issa Tchiroma Bakary, sonne l'alarme au sujet de Djeukam Tchameni. Arrêté arbitrairement et incarcéré au Secrétariat d'État à la Défense (SED) depuis le 24 octobre 2025, cet opposant politique est, selon le communiqué, dans un état physique et psychologique en dégradation inquiétante. Ce message, daté du 15 décembre 2025 à Yaoundé, met la pression sur le régime en place et souligne l'urgence d'une intervention.

Cette situation survient dans un contexte déjà tendu, notamment après la mort en détention de M. Anicet Ekane, un codétenu de Tchameni qui était délibérément privé de soins appropriés. Ce nouveau drame potentiel place l'intégrité du système judiciaire camerounais sous les projecteurs. Fort de ce constat, le Président élu Issa Tchiroma Bakary réclame avec fermeté la libération immédiate de M. Djeukam Tchameni et demande sa prise en charge dans un centre hospitalier adéquat. Cette requête va au-delà du cas personnel ; elle vise à attirer l'attention des autorités politiques et judiciaires sur leur responsabilité pleine et entière quant à l'état de santé et à l'intégrité de toute personne placée sous leur garde. Le communiqué réitère également une demande fondamentale de remise en liberté de tous les citoyens camerounais "raflés", insistant sur le fait que cela doit se faire dans le cadre légal, y compris ceux interpellés lors des manifestations post-électorales.

Le message de Me Alice Nkom dénonce un manquement grave aux devoirs de l'État et exprime l'indignation face à ce qui est perçu comme une détention politique arbitraire. La question des conditions de détention en prison centrale de Kondengui et autres lieux d'incarcération est depuis longtemps un point de friction. La société civile et l'opposition appellent régulièrement à une transparence et à une humanisation des structures pénitentiaires. L'appel du Président élu Bakary s'inscrit dans un effort plus large pour le respect de l'État de droit et des libertés fondamentales au Cameroun. Les acteurs politiques, particulièrement dans l'opposition, intensifient leur mobilisation pour une libération immédiate des détenus arbitraires, espérant que cette pression mènera à une prise de conscience et, surtout, à des actions concrètes des autorités. L'état de santé de Djeukam Tchameni est désormais l'épicentre d'une nouvelle crise politique et humanitaire. Le monde observe la réaction du gouvernement du Cameroun.

