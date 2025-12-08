Camer.be
Assassinat d'Anicet Ekane : Polémique après les propos de Marlyse Douala Bell
Assassinat d'Anicet Ekane : Polémique après les propos de Marlyse Douala Bell

Une violente polémique a éclaté suite aux déclarations de l'ancienne députée du RDPC, Marlyse Douala Bell, sur le plateau de STV. Ses commentaires au sujet de l'assassinat d'Anicet Ekane, ancien président du MANIDEM, ont été perçus comme profondément offensants et ont suscité une vive indignation. Les propos, jugés méprisants par de nombreux observateurs, ont enflammé la toile et placé le débat sur le terrain de la mémoire et du respect dû aux victimes.

La réponse la plus cinglante est venue de Marianne Simone Ekane, sœur de la victime. Dans une réplique publique ferme, elle a vertement tancé Marlyse Douala Bell, l'accusant de propager un discours bamiphobe et dangereux qui bafoue la mémoire de son frère. Elle a mis en garde la commentatrice, affirmant que ces attaques, survenues en pleine période de deuil, ne resteraient pas sans une réponse forte et mémorable. Cet échange témoigne des tensions sociales et des sensibilités politiques toujours vives autour des figures de l'opposition et des drames non élucidés.

Cet incident dépasse la simple controverse médiatique. Il met en lumière la difficulté du dialogue national et la gestion médiatique des sujets historiques douloureux au Cameroun. La réaction de la famille Ekane, par la voix de la sœur du défunt leader du MANIDEM, soulève des questions essentielles sur les limites de la liberté d'expression, le devoir de mémoire et la nécessité d'un discours public apaisé, surtout lorsque sont évoquées des personnalités politiques décédées dans des conditions tragiques.

