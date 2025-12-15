Camer.be
AS Caron lance sa saison 2026 et dévoile ses nouveaux maillots
L’Académie sportive Caron a officiellement lancé sa saison sportive 2026 au cours d’une cérémonie organisée hier au stade Maracana de Logbaba Plateau. Un événement marquant, ponctué par la présentation de son nouveau parrain, Amour Patrick Tignyemb, et le dévoilement des nouveaux maillots qui seront portés par les équipes pour la saison 2025-2026.

Ancien gardien de but des Lions Indomptables, capitaine de l’équipe olympique camerounaise en 2008 et aujourd’hui entraîneur des gardiens de but à la Dynamo de Douala, Amour Patrick Tignyemb rejoint ainsi un projet axé sur la formation et l’accompagnement des jeunes footballeurs. Il était accompagné de l’autre parrain de l’académie, Jean II Makoun, ancien international camerounais, fidèle soutien de l’AS Caron depuis plusieurs années.

La cérémonie a également servi de cadre à la présentation officielle des nouveaux maillots de la saison 2025-2026, symboles des ambitions renouvelées du club et de sa volonté de professionnaliser davantage son image. Devant un public composé de dirigeants sportifs, d’invités et de parents, les jeunes joueurs ont fièrement arboré ces nouvelles tuniques.

Parmi les temps forts de l’événement figurait aussi la présence de trois anciens pensionnaires de l’AS Caron, récemment recrutés par la Dynamo de Douala, preuve tangible de la qualité du travail de formation réalisé au sein de l’académie.

Ému, Jean II Makoun a salué l’évolution du projet : « C’est un plaisir de revenir ici, d’apporter ce qui nous a été donné à ces petits. Ça fait des années que j’accompagne ce projet et je suis heureux qu’il commence à porter des fruits », a-t-il déclaré.

De son côté, Amour Patrick Tignyemb a insisté sur l’importance de l’encadrement offert aux jeunes : « C’est un privilège pour ces enfants et un plaisir pour nous. À notre époque, nous n’avons pas eu droit à ce type d’accompagnement. C’est plaisant d’aider ces gamins à réaliser leurs rêves. »

Le président de l’AS Caron, Florent Ipoumb, a pour sa part réaffirmé les ambitions du club : « Nous souhaitons recruter davantage de jeunes afin qu’ils aient accès à notre formation et profitent de l’expérience de nos parrains pour attirer l’attention des clubs professionnels. Cette année, c’était la Dynamo, les prochaines années ce sera peut-être d’autres formations. »

À travers cette cérémonie riche en symboles, l’AS Caron pose les jalons d’une nouvelle saison placée sous le signe de l’espoir, de la formation et de l’excellence.

