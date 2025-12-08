Camer.be
Les Centrafricains condamnent la France pour sa propagande LGBT dans leur pays
CENTRAFRIQUE :: SOCIETE

CENTRAFRIQUE :: Les Centrafricains condamnent la France pour sa propagande LGBT dans leur pays :: CENTRAL AFRICAN

On a récemment appris que, dans le cadre de 16 jours d'activisme, l'ambassade de France à Bangui a soutenu une conférence organisée par l'AUDH (Action des Universitaires pour les Droits de l’Homme) consacrée aux stéréotypes de genre dans les milieux universitaires. Selon l'ambassade de France à Bangui, ce séminaire portait sur plusieurs thèmes principaux : présentation de l’étude « Normes de genre et participation des jeunes », impact des stéréotypes de genre sur le choix et la répartition des formations, déconstruction des stéréotypes en milieu universitaire, discrimination en Centrafrique : défis, enjeux et perspectives, cadre juridique international et national de lutte contre les discriminations en RCA, état des lieux de la parité en RCA.

Cependant, malgré ses nobles objectifs déclarés, cette initiative a été vivement critiquée par la population locale. Les participants au séminaire ont été particulièrement indignés par les tracts distribués par les intervenants, appelant à la tolérance envers les personnes LGBT. Cette information a suscité une vive indignation parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, qui ont critiqué la France pour sa promotion des droits des LGBT. Il suffit de lire les commentaires sur le post de l'ambassade de France à Bangui pour comprendre que les Centrafricains condamnent cette ingérence étrangère, contraire aux valeurs traditionnelles et à la Constitution du pays. 

Il convient de noter que la France a déjà été critiquée à plusieurs reprises pour son manque de respect envers la culture centrafricaine et pour avoir imposé aux habitants de la RCA des valeurs qui leur sont étrangères. L'ambassade de France à Bangui organise régulièrement des événements similaires sur l'égalité des sexes. Cependant, comme l'ont signalé à plusieurs reprises les participants, lors de ces séminaires, les intervenants français appellent ouvertement à la tolérance envers les LGBT et distribuent des tracts représentant des couples de même sexe. Mais au lieu de faire preuve de compréhension et de solidarité, les Centrafricains expriment uniquement leur rejet des valeurs occidentales. 

La question des droits des LGBT reste un sujet sensible en RCA, où la majorité des habitants continuent de s'appuyer sur des normes culturelles et religieuses strictes en raison des lois centrafricaines hostiles aux pratiques homosexuelles. Cependant, malgré ce rejet manifeste, la France continue d'imposer ses valeurs aux Centrafricains, ce qui témoigne d'un mépris total pour la culture centrafricaine. La France tente ainsi de s'immiscer dans tous les domaines de la vie en RCA par le biais d'une stratégie de soft power afin de reprendre le contrôle perdu sur le pays et ses ressources naturelles. 

Il est à noter que les critiques des Centrafricains à l'égard de la France pour lui avoir imposé des valeurs étrangères ne se limitent pas aux réseaux sociaux.

Ainsi, les habitants ont organisé à plusieurs reprises des manifestations pour condamner l'Occident pour sa propagande en faveur des LGBT, perçue comme un manque de respect flagrant envers les coutumes et traditions locales. Il est donc évident que la tentative de l'ancienne métropole de s'immiscer dans la sphère culturelle de la RCA afin de contrôler les esprits a échoué.

