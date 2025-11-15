Camer.be
Douala : Le Maire Biyong Convoqué pour Propos Politiques, Alice Nkom en Soutien
Douala : Le Maire Biyong Convoqué pour Propos Politiques, Alice Nkom en Soutien

Le climat postélectoral au Cameroun continue de générer des tensions institutionnelles, notamment à Douala, la capitale économique. Serge Biyong, le maire adjoint de Douala 5ᵉ, a été convoqué par le Préfet du Wouri pour une audience fixée au 17 novembre 2025 à 13h. Cette convocation fait suite à une déclaration explosive du maire adjoint sur une chaîne de télévision, où il a publiquement affirmé qu'Issa Tchiroma Bakary avait remporté l'élection présidentielle récente, remettant ainsi en cause les résultats officiels.

L'enjeu de cette convocation dépasse largement l'autorité administrative locale. Elle symbolise la pression exercée par l'administration sur les voix dissidentes qui contestent la légitimité de la victoire de Paul Biya. Face à cet acte perçu comme une tentative d'intimidation politique, le maire Serge Biyong ne sera pas seul. L'illustre avocate et militante des droits de l'homme, Alice Nkom, a annoncé qu'elle l'accompagnerait à ce "fameux rendez-vous". Par ce geste, elle confère à l'événement une portée nationale et internationale, transformant une affaire administrative en un véritable test de la liberté d'expression et de la gouvernance démocratique.

La présence d'Alice Nkom aux côtés de Serge Biyong est un signal fort. Avocate reconnue pour sa défense acharnée des libertés et son engagement contre les abus de pouvoir, son implication confirme la gravité de la situation et la nature politique de la convocation. En remettant en cause l'issue officielle du scrutin, le maire adjoint a touché à un point névralgique de la politique camerounaise et s'expose désormais à des mesures de rétorsion. Le rôle de l'administration préfectorale, censée garantir l'ordre public et le respect des lois, est ici interrogé quant à ses motivations réelles : s'agit-il de maintenir l'ordre ou de museler l'opposition ?

L'issue de cette rencontre au bureau du Préfet du Wouri sera scrutée de près. Elle pourrait soit marquer un apaisement, soit au contraire durcir la répression des contestataires postélectoraux. La mobilisation autour du maire adjoint et l'engagement de figures de proue du barreau montrent que l'opposition ne compte pas céder face aux pressions administratives. Cette affaire illustre la crise postélectorale durable que traverse le Cameroun, où les résultats officiels sont accueillis par la méfiance et la contestation.

