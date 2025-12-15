Camer.be
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Coupe du Cameroun 2025 : Les félicitations de Shanda Tonme à Madame Célestine Ketcha Courtes

"C’est un devoir de te présenter mes félicitations, avec la conviction que je m’adresse ainsi à travers toi, ma sœur, à tous nos jeunes, ces talents dont les jambes ont souffert, dont les cœurs ont tremblé, dont la sueur a inondé le corps mais qui sont allés jusqu’au bout de l’effort et de l’espérance pour le sacre mérité. Le premier d’entre nous, mieux que quiconque, avait déjà donné le ton de la parole en un tel moment : un seul mot………"

La lettre de Shanda Tonme en dessous

Félicitations pour la victoire très élaborée de la panthère sportive du Ndé à la finale de la coupe du Cameroun de football

Maveun, ma chère Sœur, 

En mondovision, nous avons non seulement pu assister à l’une des victoires les plus élaborées de la finale de la coupe du Cameroun de football, mais surtout et mieux, nous avons été témoins, d’abord en privé dans ta résidence personnelle et ensuite en public devant un public riche en couleurs, de la façon dont tu t’es investie avec affection, moyens et ferveur, pour soutenir, porter, pousser et conduire les enfants au triomphe.

La panthère sportive du Ndé enjolivée de ton auréole ainsi que de ta popularité sublimant, est venue à Yaoundé traduire dans le ballon rond, la brillance envoûtante et rayonnante, des trois lettres qui célèbrent en les distinguant si flatteusement, la terre de ses ancêtres : Noblesse, Dignité et Elégance.



Mes pensées vont aussi aux enfants symbole d’un sud renaissant et revigoré, d’un club qui revient de loin pour se hisser au premier plan et au premier rôle de notre championnat de football. Vieille des vieilles et anciennes des anciennes, l’équipe de la Colombe de Sangmélima figure parmi celles qui ont marqué l’histoire de cette discipline. La revoici disputant avec ardeur, foi et courage, la finale de la coupe du Cameroun. Les jeunes se sont battus et méritaient aussi de gagner, de recevoir la coupe. Mais hélas, il faut un seul gagnant et les dieux ont décidé que ce serait le club venu des hauteurs d Ndé. 

Toutes les deux équipes méritent nos applaudissements et nos félicitations, et je ne doute pas, connaissant ta dextérité, ton pragmatisme, ta sagesse et ton patriotisme, que tu as préparé un prix personnel pour ces enfants qui font renaître et relancer la gloire du ballon rond dans le sud. 

C’était une très belle finale en tout cas, vibrante d’émotions et de suspens. C’était le Cameroun arc-en-ciel.

Félicitations fraternelles avec mes sentiments de patriote dévoué./.

L'actualité en vidéo