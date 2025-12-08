CAMEROUN :: 4 ministres en poste depuis 21 ans, une longévité record qui interroge :: CAMEROON

Au Cameroun, la stabilité gouvernementale atteint un record peu commun : quatre membres de l'exécutif dirigent leur département ministériel depuis vingt et un ans. Cette longévité ministérielle exceptionnelle concerne Jacques Fame Ndongo (Enseignement supérieur), Madeleine Tchuenté (Recherche scientifique), Luc Magloire Mbarga Atangana (Commerce) et Pierre Hélé (Environnement). Une telle permanence au sommet de l'État, dans un pays où la gouvernance est régulièrement scrutée, soulève inévitablement des questions sur la dynamique du pouvoir.

D'un côté, cette continuité peut être interprétée comme le signe d'une expertise reconnue et d'une gestion jugée satisfaisante par le chef de l'État, Paul Biya. Elle offre une certaine stabilité administrative et la possibilité de mener des politiques publiques sur le très long terme, un avantage pour des dossiers complexes. Cependant, cette immobilité spectaculaire alimente aussi le débat sur l'innovation gouvernementale et le renouvellement des élites. Les observateurs s'interrogent : une telle permanence favorise-t-elle l'efficacité et la modernisation, ou conduit-elle à une certaine inertie, voire à une forme d'essoufflement des idées ?

Cette situation place ces ministres sous un projecteur particulier. Leurs bilans respectifs, désormais mesurables sur plus de deux décennies, sont passés au crible. Leur capacité à s'adapter aux défis contemporains, qu'il s'agisse de la transformation numérique de l'université, de la souveraineté économique ou des urgences climatiques, est minutieusement évaluée. Cette longévité ministérielle sans précédent devient ainsi, en elle-même, un sujet d'analyse politique. Elle reflète les mécanismes de la gouvernance camerounaise et invite à une réflexion plus large sur l'équilibre entre expérience et renouveau dans la conduite des affaires publiques.

