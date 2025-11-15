CAMEROUN :: FECAFOOT : Eto’o Maintient l'Élection du 29 Novembre, Bras de Fer Ouvert Contre le MINSEP :: CAMEROON

Le football camerounais s'enfonce dans une crise institutionnelle sans précédent, opposant frontalement le Ministère des Sports et de l'Éducation Physique (MINSEP) à la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football). Suite à l'injonction du Ministre Narcisse Mouelle Kombi de suspendre l'Assemblée Générale Élective (AGE) du 29 novembre, la fédération, dirigée par Samuel Eto’o, a riposté avec une détermination sans équivoque : l'élection aura lieu à la date prévue. Ce défi ouvert à l'autorité gouvernementale place la FECAFOOT sur une corde raide et accentue la gouvernance par la confrontation au sommet de l'instance sportive.

La réplique de la FECAFOOT, musclée, s'appuie sur la possession d'une déclaration de manifestation en règle pour l'événement. En maintenant l'AGE, la fédération non seulement refuse d'obtempérer aux ordres du MINSEP, mais elle réaffirme son autonomie et la légitimité de son processus électoral, malgré les accusations d'irrégularités. Cette posture est renforcée par le fait que Samuel Eto’o est candidat unique à la présidence. Dans le contexte de l'élimination des Lions Indomptables de la Coupe du Monde 2026, cette bataille de légitimité est perçue par l'opinion publique comme une lutte d'intérêts personnels et institutionnels, loin des préoccupations sportives.

Le conflit révèle un enjeu plus vaste que la simple désignation d'un président. Il met en lumière la tension permanente entre l'autonomie des fédérations sportives, telle que prônée par la FIFA, et la volonté de l'État camerounais de faire respecter la législation nationale et de conserver un droit de regard sur les instances qu'il subventionne. L'absence d'adversaire face à Eto'o, combinée à la demande de suspension ministérielle, confère à ce scrutin une aura de controverse. Pour le MINSEP, l'objectif est d'assurer un processus "régulier, transparent et ouvert", tandis que la FECAFOOT campe sur ses prérogatives statutaires.

La tenue de l'AGE le 29 novembre, malgré l'opposition ministérielle, pourrait avoir de sérieuses conséquences, allant de la prise de "toutes dispositions utiles" pour la préservation de l'ordre public, comme menacé par le Ministre, à une possible intervention de la FIFA si l'État est jugé en ingérence directe dans les affaires de la fédération. La politique sportive camerounaise est désormais au point de rupture. L'issue de ce bras de fer déterminera non seulement qui dirigera le football national, mais aussi l'équilibre futur des pouvoirs entre l'administration et le sport.

