Le préfet du département du Wouri, Mvogo Sylvac Marie, a publié un communiqué officiel ce 14 décembre 2024, interdisant une manifestation baptisée « Lundi en Noir », prévue le 16 décembre 2024 à 11 heures sur l’esplanade de la préfecture de Douala. Cette interdiction intervient en réponse à des appels à la mobilisation circulant sur les réseaux sociaux.

Ces appels visent à rassembler des défenseurs de la cause homosexuelle et des sympathisants des activités de la REHDAC. Dans son communiqué, le préfet invite les citoyens à la vigilance, dénonçant ce qu’il qualifie de manipulation idéologique. Il appelle ainsi la population à ne pas céder à des mobilisations jugées « étrangères à la cause nationale ».

Contexte de l’interdiction

La manifestation « Lundi en Noir » a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Ses initiateurs encouragent les participants à se rassembler en solidarité avec la communauté LGBT et les militants des droits humains. Cette mobilisation fait écho à un contexte social tendu, où la question des libertés civiles et des droits des minorités reste sensible au Cameroun.

Le préfet du Wouri souligne dans son communiqué que la responsabilité individuelle et collective est engagée en cas de non-respect de cette interdiction. Il appelle également au civisme et à la prudence des populations face à ce type d’appel à manifestation.

Les enjeux sociaux et politiques

Cette interdiction met en lumière des tensions profondes entre les autorités locales et les acteurs de la société civile.

Appel au calme et à la responsabilité

Le préfet mise sur la collaboration citoyenne pour éviter tout débordement. Il appelle les habitants de Douala à privilégier la paix sociale et à s’abstenir de participer à une manifestation jugée non autorisée.

En conclusion, cette interdiction reflète les défis liés à la gestion des revendications sociales dans un contexte où les enjeux idéologiques et sécuritaires sont étroitement liés.