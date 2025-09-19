Camer.be
VEILLE D'ELECTION PRESIDENTIELLE AU CAMEROUN: Une seule consigne : apaisement et responsabilité
VEILLE D'ELECTION PRESIDENTIELLE AU CAMEROUN: Une seule consigne : apaisement et responsabilité

Quand trop de passions, d’intrigues, d’insinuations, d’inquisitions, de provocations, de dénonciations calomnieuses, de diffamations, d’injures, d’interprétations malveillantes ou de propositions abjectes se mêlent pour troubler, souiller et pourrir la société, simplement parce que les uns et les autres sont en quête de pouvoirs, de privilèges, en usant hélas de vengeances et de règlements des comptes pour faire prévaloir leurs vues à l’occasion d’une élection, on court le risque de déflagrations inattendues voire des départs de feu dangereux susceptibles de détruire ce qui reste de fraternité, d’unité, de famille, de solidarité nationale et de valeurs communes sacrées. 

Il n’y a ni de plus beau, ni de plus intelligent, ni de plus détestable et ni d’étranger parmi les candidats qui se présentent à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. La compétition, la course, le concours concerne en intégralité, une Camerounaise et des Camerounais, en somme des compatriotes nantis de tous les droits et jouissant de toutes les libertés prescrites par la constitution de la république. Le choix que nous aurons à faire met ainsi en exergue une interpellation de notre conscience profonde, pour s’exprimer avec responsabilité, dignité, honnêteté et discernement propre, avec indépendance.

Citoyenne et citoyens, rien de plus juste, et rien de plus légitime que de prôner des orientations, et de nourrir les électeurs de promesses, qu’elles soient belles, réalistes, compréhensibles, responsables ou fallacieuses. Les auteurs des discours assumeront, au soir de la comptabilité des voix, le jugement qui en aura été fait.

Certes, et c’est sans doute la meilleure occasion, de rappeler à tous, la nécessité de plus d’attention, de prudence et de réserve, dans un pays où les moindres écarts de langage, nous exposent à des sautes d’humeur tendancieuses et volontiers vengeresses. Qui a dit quoi des tribus ou de la tribu n’est en réalité ni une nouveauté ni le centre du débat, car rien de ces travers de langage abjects, n’empêchera jamais le Cameroun de demeurer le symbole de diversité arc-en-ciel qu’il est, a toujours été et sera toujours probablement. S’y attarder donc, c’est courir le risque de détourner les attentions, travestir les enjeux et tricher sur l’ordre du jour.

Aux urnes, citoyennes et citoyens, compatriotes et patriotes, pour un seul et même objectif, accomplir un devoir salutaire, valider et porter par votre bulletin sacré, un choix, un message, un rêve, celui d’un pays uni, aspirant à la paix, au dialogue et à la réconciliation. Puisse votre conscience, donner une égale chance à tous, tant que l’ambition, la promesse et le programme, touche positivement votre cœur. Faites preuve de maturité, par-delà et au-delà de toutes les influences, tentations et détournements. Votre vote est sublime et représente honnêtement, le plus haut exercice de médiation entre votre vision du destin national d’une part, et les sentiments que vous inspirent la personnalité ainsi que les propositions des différents concurrents d’autre part.  

VOTEZ LE CAMEROUN, dans l’apaisement et dans la responsabilité./.

Yaoundé, le 19 septembre 2025

