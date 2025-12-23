Mort du sous-préfet de Kumbo : Assassinat ciblé ou complot politique au Cameroun ? :: CAMEROON

La nouvelle du décès brutal du sous-préfet de Kumbo, Dumbeh Théophile, a provoqué une onde de choc sans précédent dans la région du Nord-Ouest. Retrouvé sans vie à sa résidence le lundi matin 22 décembre 2025, le haut fonctionnaire présentait des signes physiques troublants, notamment des traces de sang visibles autour de la bouche et du nez. Cette découverte macabre a immédiatement alimenté les rumeurs d'un assassinat politique, survenant dans un climat déjà saturé par les tensions persistantes liées à la crise anglophone au Cameroun. Alors que les enquêtes officielles se font attendre, la population locale et de nombreux observateurs pointent du doigt un complot complexe mêlant menaces séparatistes et rivalités administratives internes.

Quelques semaines avant ce drame, le père du défunt avait été enlevé par un groupe se réclamant de l'Ambazonie. Une rançon de sept millions de francs CFA avait été initialement exigée, mais l'administrateur aurait finalement négocié sa libération pour la somme de deux millions, effective le vendredi 19 décembre. Cependant, ce drame familial semble avoir été instrumentalisé contre lui. Selon des sources proches du dossier, la relation de proximité et de confiance que Dumbeh Théophile entretenait avec ses administrés déplaisait souverainement à certains cercles du pouvoir. Ces derniers auraient cherché à orchestrer cet enlèvement pour l'accuser de complicité avec les combattants séparatistes et ainsi justifier sa mise à l'écart.

Les circonstances entourant ses dernières heures ajoutent au mystère et au sentiment d'indignation générale. Le dimanche 21 décembre, l'administrateur civil a été vu en public, partageant un moment de convivialité avec des collègues et d'autres officiels dans l'optique d'une cérémonie religieuse à l'église catholique de Tobin. Rien dans son comportement ne laissait présager une fin aussi imminente. Le fait qu'il ait été retrouvé mort le lendemain matin, et que seuls quelques agents de sécurité soient intervenus pour déplacer le corps sans protocole médico-légal apparent, renforce les soupçons d'une implication gouvernementale ou d'un empoisonnement planifié.

Aujourd'hui, l'indignation est palpable dans les rues de Kumbo. Cet événement tragique met en lumière la vulnérabilité extrême des autorités administratives travaillant en zone de conflit, souvent prises en étau entre la pression de l'État central et les exigences des insurgés. La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme scrutent désormais de près la suite des événements, exigeant une autopsie transparente pour faire la lumière sur cette affaire sombre qui illustre une fois de plus le coût humain et l'opacité entourant le conflit dans les régions anglophones.

