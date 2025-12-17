Camer.be
ATANGA NJI, LE VISAGE DE LA GOUVERNANCE CAMEROUNAISE
S'il y a une chose qu'il faut relever dans le fonctionnement de la dictature Camerounaise, c'est son implacable cohérence. 

Elle utilise depuis des lustres son unique logiciel que j'ai résumé dans cette formule lapidaire : le Mensonge comme système de Communication, la Paresse et l'Inaction comme Philosophe Politique, la Tricherie comme Art de Gouverner, la Corruption comme Clef du Succès, le Népotisme et le Tribalisme comme Méthode de Management Politique, la Violence et la Brutalité comme Argument, le Pouvoir pour le Pouvoir et ses ors comme Objectif, le Néant comme Réalisation. 

Son Ministre de l'Administration Territoriale, Paul ATANGA NJI, qui ne fait la démonstration d'aucune compétence intellectuelle ou managériale, est vendu à l'opinion comme le modèle, la mascotte, le visage, l'incarnation de cet État Djoudjou (épouvantail), barbare... Un État qui a définitivement renoncé à l'intelligence politique et managériale dans la résolution de ses crises dont fait partie la guerre au NOSO. 

Aujourd'hui, ce même État, raidement, invariablement, assène par la voix de ce personnage, véritable repoussoir pour ses concitoyens, sa détestation de l'État de Droit. 

La mise en avant par le gouvernement de l'Homme le plus répugnant du Cameroun, démontre s'il en était encore besoin, que le régime BIYA se sait définitivement, irrémédiablement impopulaire. Pour se maintenir, la DICTATURE a de manière décomplexée fait une mue, pour devenir de type TERRORISTE. 

Infliger la peur au PEUPLE pour se préserver de la démocratie et de l'État de Droit, est donc aujourd'hui toute sa politique.

C'est dans un tel contexte, que certains opposants croient devoir tranquillement, attendre les élections à venir, pour donner une certaine caution démocratique au régime du despote BIYA, en échange de quelques miettes, constituées de strapontins que sont des postes de députés et maires, qui ne serviront qu'au changement du statut des récipiendaires. À défaut du Changement, on se résout donc à son changement personnel. 

Voilà donc comment pendant 43 années, par des renoncements successifs, des formations politiques dont le SDF, ont aidé à la décomposition, à l'appauvrissement, à l'ensauvagement du Cameroun.

Mais tout n'est pas perdu : La providence nous tend la main. Le soleil du septentrion brille sur un peuple courageux, déterminé... Il nous montre l'unique Chemin, la Voie de la Liberté. Dans cette quête, ce Peuple espère obtenir la réponse, la solidarité de tout le Peuple Camerounais : il l'aura ! 

