Camer.be
Deux Mois Après, L'Échec Électoral Est-il Imputable au Système ou aux Stratégies ?
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Deux Mois Après, L'Échec Électoral Est-il Imputable au Système ou aux Stratégies ? :: CAMEROON

Deux mois après la tenue des élections du 12 octobre, un sentiment de résignation semble avoir submergé une grande partie de la population camerounaise. L'acceptation du fait accompli, malgré les contestations et les allégations de fraude électorale, invite à un examen critique, non seulement du régime, mais des acteurs qui s'y opposent. La question fondamentale demeure : après plus de quarante années au pouvoir de Paul Biya, les méthodes employées par ceux qui aspirent au changement sont-elles adaptées à la réalité du système en place ?

L'une des leçons les plus débattues concerne l'efficacité des leviers traditionnels. De nombreux Camerounais ont cru, à tort ou à raison, qu'une inscription massive sur les listes électorales pourrait à elle seule déloger le président sortant. Pourtant, l'histoire récente démontre que la simple participation électorale n'est pas suffisante lorsqu'elle est confrontée à un verrouillage institutionnel aussi ancien et sophistiqué. Les interrogations portent désormais sur la pertinence de la stratégie de l'opposition. Les erreurs passées, allant de la division chronique à l'adoption de tactiques prévisibles, ont-elles joué un rôle plus déterminant que la machine du régime ? L'opposition a-t-elle, elle aussi, été piégée par des méthodes "éculées" qui n'ont fait qu'assurer la reconduction du statu quo sans jamais créer une menace existentielle pour le pouvoir ?

Parallèlement, un regard critique doit être porté sur le rôle des médias et de l'électorat lui-même. Les organes de presse ont-ils suffisamment rempli leur mission d'éducation civique et de contre-pouvoir, ou se sont-ils contentés de relayer les tensions sans analyser en profondeur les mécanismes de confiscation du pouvoir ? Quant aux citoyens, leur apathie ou leur résignation collective, souvent interprétée comme une acceptation tacite du régime, pose la question de leur propre responsabilité. Penser que l'on peut vaincre un système quadragénaire avec les mêmes outils légaux et les mêmes appels au vote relève-t-il d'une naïveté stratégique ?

L'échec de ce cycle électoral renforce l'idée que le problème n'est peut-être plus le chef de l'État en place, mais la persistance à croire que l'on peut gagner à son propre jeu sans en changer radicalement les règles ou le terrain. L'analyse révèle qu'une rénovation stratégique profonde est indispensable pour créer une véritable alternative politique crédible et efficace.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Election #Biya #Opposition #Democratie #Politique #Analyse

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Deux Mois Après, L'Échec Électoral Est-il Imputable au Système ou aux Stratégies ?
Des urnes à l'Exil, la RUE Seule Option Contre la Fraude Électorale ?
Hommages: ANICET EKANE UN AMOUREUX DU FOOT AUSSI !par Martin Camus MIMB
Coupe du Cameroun 2025 : Les félicitations de Shanda Tonme à Madame Célestine Ketcha Courtes
Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025
Hommage à Me Yondo Black et Anicet Ekanè : Deux fils Sawa, figures majeures de la démocratisation
Affaire Ekane : Abel Elimby Lobe dénonce l'hypocrisie et la « fabrication du bouc-émissaire »
Entre coup d’Etat,coup d’éclat et coup de folie:L’actualité du Bénin nous parle, nous renseigne
4 ministres en poste depuis 21 ans, une longévité record qui interroge
L'aide financière française en RCA : bonne intention ou tentative de reprendre le contrôle perdu ?
Fuite des élites au Cameroun : quand les dirigeants se soignent et se marient à l'étranger
CRISE POST-ÉLECTORALE : LE SYSTÈME RDPC MAUDIT ET CONDAMNÉ PAR LE PEUPLE CAMEROUNAIS, À L'ERRANCE...
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:09
Meurtre d'une Mineure à Yaoundé : L'Horreur et la Vengeance Macabre de Mbazoa Serge

Meurtre d'une Mineure à Yaoundé : L'Horreur et la Vengeance Macabre de Mbazoa Serge
00:48
Bibou Nissack (MRC) Contre le PCRN : La Crise de Réputation Déchire l'Opposition

Bibou Nissack (MRC) Contre le PCRN : La Crise de Réputation Déchire l'Opposition
00:10
Deux Mois Après, L'Échec Électoral Est-il Imputable au Système ou aux Stratégies ?

Deux Mois Après, L'Échec Électoral Est-il Imputable au Système ou aux Stratégies ?
19:26
Affaire Marc Brys : Le Piège du Contrat et l'Indemnité de Départ Dérisoire

Affaire Marc Brys : Le Piège du Contrat et l'Indemnité de Départ Dérisoire
19:04
Évasion Choc à Douala : Fabrice Lena Accuse Richard Tamfu de Trahison Politique

Évasion Choc à Douala : Fabrice Lena Accuse Richard Tamfu de Trahison Politique

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo