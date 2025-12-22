Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), clarifie avec assurance que le montant reste de 10 000 FCFA.

Lire l'intégralité de sa sortie en dessous

NOTE IMPORTANTE DE CLARIFICATION

Relative au frais de délivrance de la carte nationale d’identité, ainsi qu’aux droits et devoirs des citoyennes et des citoyens

Une information malveillante, tendancieuse, insidieuse et de toute évidence destinée à semer le trouble et la pagaille dans l’esprit des compatriotes, est apparue sur les réseaux sociaux pour dire que les frais exigés pour l’établissement de la carte nationale d’identité, seraient passés à vingt mille (20.000) Francs Cfa au lieu de dix mille (10.000) Francs Cfa.

Après vérification, il n’existe aucun acte administratif officiel ayant apporté un changement quelconque sur le Décret N°2025/059 du 28 février 2025 fixant les caractéristiques et les modalités d’établissement de la CNI. Les frais de dix mille.

Il est très regrettable que certains compatriotes passent leur temps à chercher la petite bâte pour désorienter les gens et entretenir des tensions inutiles de même que des doutes dans les esprits. La corruption et les égarements de quelques fonctionnaires ne sont pas nouveaux, et n’ont rien de catastrophique au regard des résultats déjà obtenus et des satisfactions de la majorité de nos compatriotes qui n’ont plus ce problème de CNI. Au contraire, des centaines de milliers de cartes déjà établies sont en souffrance dans les différents centres, attendant que les titulaires viennent les décharger. C’est le cas autant pour les passeports.

Maintenant, il est non seulement du droit, mais mieux du devoir de chacun de nous, de dénoncer avec la plus grande énergie, les fonctionnaires qui pratiquent le racket pour les moindres actes administratifs. Il ne faut pas hésiter ni avoir peur de dénoncer, de protester même sur place et de manière forte et bruyante. Dans le cas contraire, écrivez-nous ou appelez-nous. De multiples enquêtes sont engagées quotidiennement contre des agents de l’Etat véreux et nombreux d’entre eux sont révoqués voire envoyés devant les tribunaux et condamnés à des peines de prison avec la suspension des salaires et même des droits à pensions.

Dans un contexte aussi sensible, tendu, incertain et dominé par des attentes de toutes natures après les élections, contribuer à perturber les citoyennes et les citoyens avec des fausses informations et des déclarations biaisées est tout simplement criminel. Le combat contre la corruption n’a rien de commun avec des incantations malveillantes. Chacune et chacun doit défendre ses droits et émettre des revendications en faisant preuve de bonne foi, de discipline et de responsabilité. Mais si c’est une autre façon de faire la politique et de promouvoir cyniquement quelques ambitions et agendas, c’est tout à fait autre chose et les auteurs doivent assumer les justes et légitimes réponses vexatoires sans crier dans la rue ni inviter des innocents manipulés, fragiles, sans défense et souvent étourdis à les suivre.

Je rappelle que l’enrôlement pour la CNI se fait à partir de son téléphone portable ou de n’importe quel cybercafé, et les frais sont de dix mille (10.000) Fcfa. Rien n’a changé./.

Yaoundé, le 22 décembre 2025