CAN 2025 : Le Stade Prince Moulay Abdellah face au scandale du complexe d'Olembe
L'inauguration récente du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat marque un tournant décisif pour les infrastructures sportives sur le continent africain. Réalisé en un temps record de moins de deux ans, ce chantier colossal force l'admiration et confirme l'ambition du Maroc de se positionner comme un leader de l'organisation événementielle mondiale. Alors que le pays  accueille la CAN 2025 dans des conditions optimales, cette prouesse technique souligne une efficacité opérationnelle qui fait désormais école. Cependant, ce succès marocain projette une ombre crue sur d'autres projets continentaux dont la gestion interroge les observateurs internationaux.

Le contraste est particulièrement saisissant avec le complexe d'Olembe au Cameroun, un projet qui devait être le fleuron du football local mais qui demeure, après plus de dix ans, un chantier inachevé. Malgré une injection de fonds dépassant les 200 milliards de FCFA, les promesses initiales semblent s'être évaporées dans les méandres d'une bureaucratie inefficace. Ce dossier sensible cristallise aujourd'hui les tensions autour de la gestion des fonds publics en Afrique centrale. Les révélations sur des pratiques financières douteuses, à l'instar de facturations aberrantes pour des matériaux de base comme le sable, alimentent un sentiment d'injustice profond chez les citoyens qui attendent toujours de voir les retombées réelles de ces investissements massifs.

Au-delà de la simple comparaison architecturale, c'est la question de la responsabilité des décideurs qui est posée avec insistance. La réussite marocaine repose sur une planification rigoureuse et une exécution sans faille, tandis que le cas camerounais semble illustrer les dérives d'une gouvernance défaillante. Pour que le sport devienne un véritable levier de développement durable, il est impératif que les projets d'envergure soient soumis à des audits indépendants et systématiques. L'opinion publique exige désormais une transparence totale afin de garantir que chaque franc investi serve l'intérêt général et l'avenir de la jeunesse, plutôt que d'alimenter des circuits opaques qui freinent l'essor économique du pays.

