Pierrefitte a vibré au rythme de l’amour.
EVENEMENTS

Pierrefitte a vibré au rythme de l'amour.

À l’initiative de Laure L’ARGENT, plus connue sous le nom de Mme WANDJA, La Nuit de l’Amour a tenu toutes ses promesses  et bien au-delà.

Le prestigieux Salon Sabrina affichait complet. Une salle pleine à craquer, incapable de contenir l’élan d’une diaspora venue en masse, d’Europe et même d’Afrique, pour célébrer l’amour dans toute sa splendeur. Couples élégants, invités venus en solo, personnalités et figures influentes : tous ont convergé vers un espace somptueusement décoré, où glamour et convivialité se donnaient rendez-vous.

Une expérience sensorielle dès l’entrée

Dès le seuil franchi, le ton était donné : une fontaine de chocolat chaud accueillait les convives, apportant une douce chaleur en cette période hivernale. À peine installés, les invités se voyaient servir un plat raffiné, signé du chef WANDJA : viande ou poisson au choix, gigot d’agneau sauce forestière… Une carte digne des grandes tables, savamment élaborée pour ravir les palais les plus exigeants.

Un parterre d’invités prestigieux

La soirée a également brillé par la présence de personnalités marquantes : Pigeon Voyageur venu tout droit de Londres, Patrick Moukala de Madrid, le manager Guy Metang, Princesse Bana ou encore la reine d’Amiens Patson. Une constellation d’invités qui témoigne du rayonnement grandissant de cet événement devenu incontournable.

La mode et la musique à l’honneur

Le lancement officiel s’est fait sous les projecteurs d’un défilé de mode exceptionnel orchestré par la styliste MAOSY, basée à Yaoundé, au Cameroun. Entre tenues traditionnelles et robes de soirée élégantes, la créatrice a transporté l’assistance dans un univers où modernité et héritage culturel dialoguent avec audace. Soutenue par sa famille, mobilisée pour sublimer son travail, elle a su imposer sa signature artistique avec panache.

L’entrée remarquée de la promotrice Laure L’ARGENT a marqué un moment fort de la soirée. Passionnée, magnétique, portée par des chants de louange, elle a transcendé l’instant avant de céder la scène à l’artiste Ruth Kotto. Vêtue d’une robe rouge moulante, celle-ci a littéralement envoûté le public par son charisme et sa voix captivante.

En apothéose, Expo 2Ben, débordant d’énergie, est venu clôturer le spectacle avec la maîtrise qu’on lui connaît, laissant une salle conquise et vibrante.

Une empreinte indélébile

La Nuit de l’Amour n’était pas qu’un événement. C’était une déclaration. Une célébration de l’élégance, de la culture, de la gastronomie et surtout du lien humain.

Laure L’ARGENT a réussi le pari audacieux d’unir les cœurs, les talents et les continents autour d’une même émotion.

Une soirée unique. Mémorable.
Et déjà, une seule question sur toutes les lèvres : à quand la prochaine édition ?

Bravo à l’organisatrice. Que l’amour, roi incontesté de la nuit, continue de régner. 

