Sarah Etonde, 8 fois championne du Mont Cameroun : La reine de la montagne défie tous les pronostics :: CAMEROON

Sarah Etonde, surnommée la reine de la montagne, vient une fois de plus de marquer l'histoire du sport camerounais en remportant pour la huitième fois la Course de l'Espoir du Mont Cameroun. Cette édition 2025, qui célébrait les 30 ans de cette compétition mythique, a vu Sarah Etonde triompher dans la catégorie des vétérans, ajoutant une nouvelle page à son palmarès déjà impressionnant.

Une légende vivante du sport camerounais

À 58 ans, Sarah Etonde a une fois de plus défié les attentes. Après avoir dominé la catégorie seniors pendant des années, remportant sept éditions consécutives de la Course de l'Espoir, elle a choisi de relever un nouveau défi : celui des vétérans. Malgré une longue retraite et des pronostics défavorables, elle a gravi les pentes abruptes du Mont Cameroun, surnommé le "Char des Dieux" de Buea, avec une détermination et une endurance qui forcent l'admiration.

Un parcours inspirant

Sarah Etonde est bien plus qu'une athlète : elle est une source d'inspiration pour des générations de sportifs et de Camerounais. Son parcours témoigne d'une discipline de fer, d'une passion inébranlable pour la course et d'une volonté de repousser sans cesse ses limites. « Je cours pour montrer que l'âge n'est pas une barrière. Tant que le corps et l'esprit sont alignés, tout est possible », a-t-elle déclaré après sa victoire.

Une édition marquante

La 30e édition de la Course de l'Espoir a été particulièrement émouvante, avec des participants venus de tout le pays et de l'étranger pour affronter l'un des défis les plus difficiles d'Afrique. Le Mont Cameroun, culminant à plus de 4 000 mètres, est réputé pour ses conditions climatiques imprévisibles et ses terrains accidentés. Sarah Etonde a su maîtriser ces obstacles avec une aisance qui confirme son statut de légende.

Un message d'espoir

Au-delà de la performance sportive, la victoire de Sarah Etonde porte un message fort : celui de la persévérance et de la résilience. Dans un contexte où les défis sociaux et économiques sont nombreux au Cameroun, son exploit rappelle que l'espoir et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus redoutables. « Cette course est un symbole. Elle montre que nous pouvons tous atteindre des sommets si nous croyons en nous », a-t-elle ajouté.

Une reconnaissance méritée

Les organisateurs de la Course de l'Espoir et les fans de Sarah Etonde n'ont pas manqué de saluer son exploit. Des messages de félicitations ont afflué sur les réseaux sociaux, où elle est déjà célébrée comme une icône. Son histoire inspire non seulement les athlètes, mais aussi tous ceux qui cherchent à surmonter des défis personnels ou professionnels.

En conclusion, Sarah Etonde, avec sa huitième victoire, confirme son statut de reine de la montagne. Son parcours est une leçon de vie et un rappel que l'âge et les obstacles ne sont que des étapes sur le chemin du succès. La Course de l'Espoir 2025 restera à jamais marquée par son exploit, une source d'inspiration pour les générations futures.