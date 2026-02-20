Camer.be
Saisie historique de 50 milliards FCFA de drogue à l'aéroport de Douala
Une saisie record vient d'être réalisée à l'aéroport international de Douala. Les services de la douane camerounaise ont intercepté 1034 kilogrammes de cocaïne et 1465 kilogrammes de tramadol. La valeur marchande de cette cargaison illicite est estimée à 50 milliards de francs CFA.

Le ministre des Finances Louis Paul Motaze s'est immédiatement rendu sur place pour superviser les opérations. Il était accompagné de son collaborateur en charge des douanes. Cette présence au sommet de l'État souligne l'importance stratégique de cette prise.

Une opération menée pendant le dîner de gala du budget 2026

Le ministre effectuait un déplacement dans la capitale économique pour participer au dîner de gala de présentation du plan de financement du budget 2026 de l'État du Cameroun. Informé de la saisie, il a interrompu son agenda pour se précipiter sur les lieux. Cette réactivité témoigne de la priorité accordée à la lutte contre les trafics.

L'aéroport international de Douala constitue une porte d'entrée majeure pour le commerce régional. Il est également une zone à risque en matière de trafic de stupéfiants. Les services douaniers y maintiennent une vigilance renforcée, qui a permis cette interception de grande ampleur.

Cocaïne et tramadol : deux marchés criminels distincts

La saisie de cocaïne, une drogue dure principalement destinée aux marchés occidentaux et aux élites locales, représente un coup dur pour les réseaux internationaux. Les 1034 kg saisis correspondent à plusieurs centaines de milliers de doses, avec une valeur de revente exponentielle.

Le tramadol, un opioïde de synthèse, connaît une diffusion massive en Afrique de l'Ouest et centrale. Les 1465 kg saisis illustrent l'ampleur du trafic de médicaments détournés de leur usage. Ce produit, très addictif, circule largement dans les milieux populaires et jeunes.

Une valeur marchande de 50 milliards de FCFA qui interroge

L'évaluation à 50 milliards de FCFA de cette saisie de drogue pose la question des circuits de financement du trafic. Une telle cargaison ne peut être organisée sans complicités logistiques et sans blanchiment d'argent. Les enquêtes devront remonter les filières jusqu'aux commanditaires.

La douane camerounaise démontre avec cette opération sa capacité d'intervention. Mais ce succès révèle aussi l'ampleur des flux illicites qui transitent par le territoire. Chaque saisie record est l'arbre qui cache une forêt de trafics quotidiens.

Des enjeux diplomatiques et sécuritaires majeurs

La lutte contre le trafic international de drogue est un indicateur clé de la crédibilité d'un État auprès de ses partenaires. Le Cameroun, engagé dans des coopérations régionales et internationales, doit prouver sa détermination. Cette saisie intervient à un moment stratégique, alors que le pays finalise son budget 2026.

À long terme, l'enjeu est sanitaire et social. Le tramadol, en particulier, détruit des vies dans les quartiers populaires. Chaque kilo saisi est potentiellement des milliers de jeunes épargnés par l'addiction et la criminalité.

Une communication politique soigneusement orchestrée

La présence du ministre des Finances sur les lieux, alors même qu'il participait à un événement officiel, relève d'une communication politique calculée. Elle vise à envoyer un signal fort : l'État camerounais, au plus haut niveau, assume la guerre contre les narcotrafiquants.

Qui, dans les réseaux internationaux, était prêt à perdre 50 milliards de FCFA sans réagir ?

