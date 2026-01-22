Camer.be
Sommet CEMAC : Paul Biya brille par son absence à Brazzaville
CAMEROUN :: POLITIQUE

Le sommet extraordinaire de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale s'ouvre ce jeudi 22 janvier 2026 à Brazzaville dans un contexte diplomatique particulier. Une note officielle du Cabinet Civil de la Présidence de la République du Cameroun confirme que le chef de l'État ne fera pas le déplacement en terre congolaise. Cette décision, marquée du sceau de l'urgence et de la confidentialité, redistribue les cartes de la représentation camerounaise au sein de l'instance régionale.

Une délégation stratégique sous haute instruction

Contre toute attente, Paul Biya a désigné le Ministre des Finances pour porter la voix du Cameroun lors de cette réunion extraordinaire des Chefs d’État. Ce choix technique souligne l'importance des enjeux monétaires et budgétaires qui seront débattus au sein de la zone CEMAC. Le Ministre Directeur du Cabinet Civil, Samuel Mvondo Ayolo, a formellement notifié cette mission de représentation par une correspondance datée du 21 janvier 2026. La transmission en copie au Secrétaire Général de la Présidence de la République témoigne de la coordination rigoureuse de ce déploiement diplomatique.

Les enjeux de la diplomatie camerounaise en Afrique Centrale

L'absence physique du doyen des chefs d'État de la sous-région à Brazzaville interroge sur les priorités immédiates de l'agenda présidentiel à Yaoundé. Alors que la stabilité économique régionale est au cœur des préoccupations, le Président de la République du Cameroun privilégie une approche sectorielle en mandatant son grand argentier. Cette stratégie permet au pays de maintenir son influence dans les dossiers financiers critiques tout en gérant les impératifs de la politique intérieure.

Le rôle pivot du Ministre des Finances à Brazzaville

En représentant le sommet au plus haut niveau, le Ministre des Finances devient l'interlocuteur principal des partenaires régionaux sur les questions de croissance et d'intégration. Cette représentation du Chef de l'État déléguée à un profil technique suggère que les discussions de Brazzaville porteront prioritairement sur la résilience économique des États membres. La politique étrangère du Cameroun s'adapte ainsi aux formats de sommets restreints où l'expertise financière prime parfois sur le protocole politique pur.

Une gouvernance par procuration assumée

Le recours systématique à des mandataires de haut rang pour les instances internationales devient une marque de fabrique de la gouvernance de Paul Biya. En s'appuyant sur les cadres du gouvernement et le Cabinet Civil, la présidence assure la continuité de l'État sans nécessiter le déplacement du souverain. Ce mode opératoire garantit que les intérêts nationaux sont défendus sans interruption au sein de la CEMAC, malgré l'absence physique du leader camerounais à la table des présidents.

Cette nouvelle absence au sommet de Brazzaville marque-t-elle une transition définitive vers une diplomatie camerounaise essentiellement portée par des technocrates ?

L'actualité en vidéo