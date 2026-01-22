-
CAMEROUN :: Le photographe d’Issa Tchiroma traduit devant le Tribunal militaire : l’étau se resserre :: CAMEROON
L’affaire secoue l’opposition camerounaise. « Alpha », le photographe personnel d’Issa Tchiroma Bakary, a été présenté devant le Tribunal militaire de Yaoundé. Son transfert depuis le Secrétariat d’État à la Défense (SED) marque une escalade judiciaire inquiétante.
Un collaborateur technique dans la tourmente
Arrêté il y a plusieurs jours à Garoua dans des conditions obscures, le jeune photographe Alpha est désormais aux mains de la justice militaire. Guibai Gatama, directeur de L’Œil du Sahel, a révélé avoir reçu un appel de détresse du prisonnier depuis le SED. « Il se préparait à être conduit au Tribunal militaire », a-t-il confié.
Une défense inexistante, un contexte explosif
Faute de moyens, le détenu ne bénéficie d’aucune assistance juridique. Cette situation alarmante survient dans un climat politique extrêmement tendu. Le FSNC, dont Issa Tchiroma est le leader, conteste farouchement les résultats de la présidentielle d’octobre 2025 et vient d’annoncer son retrait total du processus électoral en cours.
La justice militaire au cœur des suspicions
Le passage d’un civil devant le Tribunal militaire interroge sur la nature des charges, souvent liées à la sûreté de l’État. Cette arrestation ciblant un collaborateur de premier plan de la campagne d’Issa Tchiroma, aujourd’hui en exil, apparaît comme un signal fort des autorités. S’agit-il d’une procédure sécuritaire légitime ou d’un moyen de pression sur l’opposition ?
Alors que le photographe Alpha reste sans avocat, son sort soulève une question cruciale : la justice militaire est-elle devenue l’instrument d’une répression politique ciblée au Cameroun ?
