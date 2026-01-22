CAMEROUN :: Laurentine Mbede, doyenne de l'Assemblée, est décédée :: CAMEROON

L'Assemblée nationale du Cameroun est en deuil. Laurentine Mbede, députée de la Mefou-et-Afamba et doyenne d'âge du Parlement, est décédée ce jour à Yaoundé. La nouvelle a bouleversé l'hémicycle, laissant les élus sous le choc.

Une grande dame s'en va. Celle qui incarnait la mémoire vivante du Parlement depuis plus d'une décennie a tiré sa révérence, emportant avec elle une expérience parlementaire inestimable et un engagement sans faille pour la chose publique.

Treize ans au service de la nation

Laurentine Mbede, née Laurentine Koa Mfegue, siégeait à l'Assemblée depuis 2012. Militante du RDPC, elle a rejoint le Parlement lors de la IXᵉ législature après avoir été élue maire de Soa en 2002. Son parcours politique illustre une ascension marquée par la constance et le travail de terrain.

À la commission des affaires étrangères, elle s'est imposée par son sens du dialogue et sa capacité à construire des consensus. Originaire de la communauté Mvog Fouda, elle n'a jamais oublié ses racines, forgeant son engagement au niveau local avant d'accéder aux responsabilités nationales.

La doyenne qui disait les choses

Le 10 mars 2020, Laurentine Mbede reçoit le titre honorifique de doyenne d'âge de l'Assemblée. Cette reconnaissance ne relève pas du protocole creux, mais d'une expérience unanimement respectée. Sa voix compte, son avis pèse, sa présence rassure.

Au-delà de son mandat législatif, elle porte le projet Démocratie aux féminins, plaidant pour une implication accrue des femmes dans la gestion de la cité. Son combat féministe n'est pas de façade, mais ancré dans une conviction profonde.

Un discours qui a marqué les esprits

Mars 2024. En tant que doyenne, elle prononce le discours d'ouverture de session. Ce jour-là, elle choisit la franchise plutôt que la langue de bois. Elle dénonce l'inertie, pointe l'absentéisme de certains élus, appelle à un sursaut de responsabilité.

Elle disait les choses sans détour, se souviennent ses collègues. Cette liberté de ton, devenue rare dans les enceintes officielles, forçait le respect. On pouvait ne pas partager son avis, mais on ne pouvait ignorer sa parole.

Un vide difficile à combler

Avec la disparition de la députée Laurentine Mbede, le Parlement perd une mémoire institutionnelle irremplaçable. Elle a connu plusieurs législatures, traversé des crises, accompagné des réformes. Son départ crée un vide que l'ancienneté seule ne pourra combler.

Sa circonscription de la Mefou-et-Afamba perd une représentante qui n'a jamais cessé de porter les préoccupations de ses électeurs. Les femmes camerounaises perdent une figure qui a ouvert des portes et brisé des plafonds de verre.

L'héritage d'une bâtisseuse

Laurentine Mbede laisse derrière elle un héritage politique solide. Elle a montré qu'on pouvait siéger au Parlement en restant connectée au terrain. Qu'on pouvait être loyale à son parti tout en gardant une parole libre. Qu'on pouvait vieillir en politique sans perdre sa pertinence.

Les hommages officiels vont affluer dans les prochains jours. Les discours élogieux se succéderont. Mais le véritable hommage à lui rendre serait de poursuivre son combat pour une démocratie plus inclusive et un Parlement plus engagé.

Comment les élus camerounais vont-ils honorer la mémoire de celle qui leur rappelait sans cesse leurs devoirs envers le peuple ?

