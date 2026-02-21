CAMEROUN :: Sarah Etonge remporte la catégorie masters : deux titres consécutifs sur la montagne :: CAMEROON

Deux fois de suite. Sarah Etonge ne laisse rien au hasard.

Sarah Etonge vient de remporter pour la deuxième année consécutive la catégorie masters féminine dans une compétition de montagne. Une performance qui ne doit rien à la chance. Elle doit tout à la constance, à la discipline, et à une maîtrise physique rare à ce niveau.

La reine de la montagne confirme son règne

Remporter la catégorie masters une fois, c'est une performance. La remporter deux fois de suite, c'est l'affirmation d'une domination. Dans les sports d'endurance et de montagne, la régularité au sommet est plus difficile à maintenir qu'une victoire unique. Sarah Etonge le fait. Deux fois.

La coureuse camerounaise s'impose dans une discipline où l'expérience, la gestion de l'effort et la connaissance du terrain font souvent la différence sur la jeunesse et la vitesse brute.

Ce que la répétition révèle

Une victoire peut surprendre. Une série ne ment jamais. Le doublé de Sarah Etonge révèle une athlète structurée, préparée, capable de maintenir un niveau d'excellence sur la durée. Dans les compétitions de montagne, la préparation physique et mentale d'une saison à l'autre détermine qui monte sur le podium et qui redescend dans l'anonymat.

Elle redescend avec le titre. Deux fois.

Un signal fort pour le sport féminin africain

À court terme, cette deuxième victoire consécutive installe Sarah Etonge comme la référence incontournable de sa catégorie. Elle devient le nom que les organisateurs, les sponsors et les médias sportifs ne peuvent plus ignorer.

À long terme, son palmarès construit une légitimité internationale pour les athlètes africaines en catégorie masters dans les sports de montagne. Un territoire où leur présence reste encore trop peu documentée, trop peu valorisée, trop peu financée.

Sarah Etonge change ce récit. Un titre à la fois.

Quand s'arrête-t-on de gravir ?

La vraie question n'est pas de savoir si elle peut gagner une troisième fois. La question est de savoir combien d'athlètes africaines de sa génération auraient pu atteindre ce niveau avec les mêmes ressources que leurs homologues européennes ou nord-américaines.

Sarah Etonge a répondu avec ses jambes. Le reste appartient aux institutions.

